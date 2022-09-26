成年人失明其一原因是「它」　AI輔助診斷降風險

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根據中華民國糖尿病學會所發佈的「2022第2型糖尿病臨床照護指引」，糖尿病視網膜病變是20-70歲成年人失明的最主要原因；糖尿病患的視網膜病變臨床建議提到，為定期追蹤糖尿病患眼睛病變情形，至少每年接受一次視力與散瞳之眼底檢查。
檢查結果若為無風險或低風險患者，會給予定期追蹤的診斷指示。但若為中高風險的患者，則轉診眼科做進一步診斷。指引中提到，人工智慧的視網膜攝影自動判讀系統已經獲得臺灣FDA的適應症，可以檢測出中度以上糖尿病視網膜病變。
糖尿病視網膜病變 導入AI輔助及時診斷
北市聯醫為提升糖尿病患的眼底檢查效率，導入AI輔助診斷糖尿病視網膜病變，以期提升糖尿病友的照護品質及效率。臺北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科主任陳春森說明，透過AI輔助判讀，糖尿病患完成眼底檢查後，視網膜病變分類建議能即時自動呈現在醫院的系統，醫師亦可立即查閱AI的診斷建議，做出後續診療參考，免於過往需逐例判讀每一筆眼底影像，專注於高風險患者的診斷與治療；期望透過AI新科技，可以加速視網膜病變篩檢效率，及時轉診高風險病患，增進到院檢查的糖尿病患者福祉。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55207
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