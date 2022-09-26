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產後抑鬱的原因找到了？　最新研究：40%女性懷孕或產後對自己身材感到自卑

產後抑鬱的原因找到了？　最新研究：40%女性懷孕或產後對自己身材感到自卑
產後抑鬱的原因找到了？　最新研究：40%女性懷孕或產後對自己身材感到自卑

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-26 16:30:46

在當今社會文化中，人們總認為懷孕是件非常令人高興的事，但是女性在其中經歷了自己身體的變化，她們又是怎麼想的呢？

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「我認為，很少人誠實地去談論女性本人的想法。」馬薩諸塞州綜合醫院的認知行為科學家，同時也是婦女心理健康中心主任瑞秋（Rachel Vanderkruik）指出了這個問題。根據外媒Health Day的報導，這家醫院的研究團隊最近進行了一項調查，嘗試了解女性懷孕期間和產後對身體的滿意的情況。

他們對161名18至45歲的女性進行調查，她們或是孕婦、或是已經歷生產，最終研究顯示，50%的人表示自己對身體感到不滿；而超過40%的人說，懷孕或生孩子讓他們對自己的外表變得自卑。

 

「這真的很難受。我希望我是瘦的，但是我無法控制自己發胖，導致我又焦慮又抑鬱。」一位受訪者如此表示。研究人員還發現，超過60%的受訪者希望自己變瘦，或者至少必須比目前的體型更瘦。

這種理想的身體形象的期望，使女性出現一些心理健康問題，研究人員指出這可能會引發產後抑鬱症和飲食失調，她們可能會有進食障礙、運動習慣紊亂，自我認知消極。

相反地，一些女性提出了更積極的感受，她們認為懷孕和分娩使他們對自己身體的能力有了更多的了解。一位受訪者表示：「懷孕期間，我開始更加接受我的外表，並學會欣賞自己的身體，這不是身材，而是我的身體居然能有這種能力！」

翻攝自unsplash
翻攝自unsplash
懷孕期間，女性體重增加是正常的，「女性為此感到緊張，而我們的研究，是希望她們不會再受到任何身體羞辱，也希望她們不要焦慮地期盼分娩後馬上恢覆完美身形。」瑞秋補充。

目前的研究，只是針對懷孕與分娩的女性的其中一個時間節點，從她們的反應來看，身體形象和飲食問題似乎是她們更關心的問題，瑞秋也強調健康生活方式非常重要。

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