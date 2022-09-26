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一天中你可能無意間就吃下了900片「微塑料」　科學家：實際數字可能更多

一天中你可能無意間就吃下了900片「微塑料」　科學家：實際數字可能更多
一天中你可能無意間就吃下了900片「微塑料」　科學家：實際數字可能更多

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-26 16:30:46

微塑料，是一種微小的污染物，它能夠污染空氣、海洋和我們所吃的食物。外媒Insider報導，科學家目前發現人類的血液中都攜帶微塑料，尚不清楚這些微塑料對健康的危害。

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什麽是微塑料？

塑料製品在環境中被分解時，會形成的一塊快小型的、長度小於5毫米的塑料，它們本來來自我們日常生活，被我們扔掉的塑料產品，最終變成「微塑料」散落在大地和海洋中，暴露在水流、風和陽光下。

由於塑料不容易被生物降解，環境的影響只會將其分解成更小的碎片。微塑料的一些主要來源包括：

  • 一次性包裝材料，如塑膠袋和容器
  • 合成服裝纖維
  • 輪胎
  • 油漆和塗料
  • 工廠的排放物
  • 一些護膚品也含有微塑料，以幫助皮膚去角質。


翻攝自unsplash
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我們的血液中是否存在微塑料？

由於微塑料是如此之小，我們可能在不知不覺中就把它們吃了——飲用水、牛奶、食物、甚至空氣，都可能存在微塑料。

事實上，2021年曾有一項研究估計，兒童每天會攝入超過500個微塑料顆粒，而成年人則攝入了近900個。不過這只是一個初步估計，科學家指出實際數字可能要高得多。

我們攝入的大部分微塑料，通過消化系統最終會變成糞便排出去，但有一小部分微小的微塑料，即奈米塑料，可能能夠穿越肺部和腸道的屏障，進入血液之中。2022年一項研究就發現人類血液中存在微塑料，研究人員表示這可能是公眾健康的一種風險。

翻攝自unsplash
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食用微塑料會造成危害嗎？

科學家目前仍然不清楚微塑料對人體的危害。通過部分對動物、及人類細胞所展開的研究，微塑料會導致炎症、荷爾蒙紊亂和其他負面的健康影響，研究人員推測人體有幾個主要的健康問題可能與微塑料有關：

有毒物質：微塑料能夠吸收有毒物質，如殺蟲劑、重金屬和致癌化學物質，若我們吃了微塑料，這些有毒物質就有可能進入我們體內，引發健康問題。

消化系統問題：微塑料可能會導致消化道的炎症，一些研究表明，患有炎症性腸病的人比其他人攝入了更多的微塑料。

感染：細菌這樣的有害微生物可能會在微塑料上生長，所以當我們不小心吃進去，它們可以將疾病直接帶入我們體內。

在身體裡堆積：若長期接觸微塑料，就有可能在身體組織及器官中積累，進一步造成損害。

翻攝自unsplash
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如何避免微塑料？

微塑料在我們的環境中無處不在，幾乎不可能完全避免，不過還是可以用一些方法來盡量減少接觸微塑料。

1. 避免使用含有微塑料或奈米塑料珠的護膚品。

2. 定期開空調或開窗通風，因為塑料微粒往往在室內灰塵中堆積，經常通風是好的。

3. 購買由棉或亞麻等天然纖維製成的衣服，聚酯或尼龍這種合成纖維在穿、洗時會釋放微塑料。

4. 不要用塑料容器加熱食物或飲料，可用鋼化玻璃或金屬代替。

5. 避免食用罐頭食品，因為罐頭內部有一層塑料，可能會釋放出有害的化學物質和塑料微粒。

翻攝自unsplash
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另外，專家提醒可以嘗試限制塑料的數量，以限制微塑料釋放：

1. 點外賣時不要使用一次性餐具，用自己的餐具。

2. 避免飲用塑料瓶裝水：2018年有項研究發現，瓶裝水的微塑料含量約為自來水的兩倍。

3. 如果參加燒烤活動，用紙盤吃飯，不要用塑料餐具，或者也可以嘗試竹制餐具。

4. 帶自己的餐盒去餐廳，如果要裝剩菜也不要用一次性餐具。

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