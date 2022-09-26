鎮瀾宮金媽祖遭爆「金包銅」　顏寬恆：綠選情告急亂投醫

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但中二選舉期間，民眾檢舉黃金媽祖不純，日前檢察官以全案超過追訴時效不起訴，卻也載明金媽祖內部是實心銅，引起「金媽祖不是純金」的議論。不僅董事長顏清標被網友罵「連媽祖的黃金都敢吃」，綠營也批評台中市政府，長期坐視私人宮廟帳目不明卻不敢查。
市議員陳淑華、蕭隆澤今（26）日在市議會痛批民政局失去監督功能，市長盧秀燕要不要查？盧秀燕強調，司法偵辦比行政偵辦還大，基本上司法已偵結，市府就會尊重其結果。
打造金媽祖的金雕工藝大師柯建華則親上火線，強調自己絕無偷斤減兩，禁得起檢驗！他說黃金有延展性，要打造4.2尺高的媽祖，必須先鑄模「銅胎」打底，才能把金牌鎔化做成的金板，一塊塊鎖上銅胎固定成型。
柯建華反批檢舉人沒物理常識，他說純金密度很高，若整尊媽祖都是純金，重量早就超過2噸了！絕對不只272公斤，且當年組裝前，鎮瀾宮常務監事都要親自來，看他拿多少斤。
前立委顏寬恒也為父親的清白叫屈，指這事件是典型的「先射箭再畫靶」，他質疑民進黨及蔡其昌選情告急，才想到拿鎮瀾宮轉移焦點，故意玩文字遊戲，把檢舉人的不實指控誤導成檢察官的調查結果，企圖影響選舉，達到有心人的目的。
顏寬恒說，無論大甲鎮瀾宮或其他宮廟，所有台灣的黃金媽祖都是先以其他金屬為胎身支撐，再加上黃金，大甲鎮瀾宮金媽祖神像，光是黃金就不只270公斤。檢察官傳訊老師傅、調查相關證據，確定沒有犯罪事實才偵結，他強調公道自在人心，選民是有智慧的，奉勸綠營不要病急亂投醫。