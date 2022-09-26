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鎮瀾宮金媽祖遭爆「金包銅」　顏寬恆：綠選情告急亂投醫

▲前立委顏寬恒痛批綠營玩文字遊戲，透過抹黑大甲鎮瀾宮金媽祖，轉移選情告急的焦點。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.26）
▲前立委顏寬恒痛批綠營玩文字遊戲，透過抹黑大甲鎮瀾宮金媽祖，轉移選情告急的焦點。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.26）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-26 17:17:30

大甲鎮瀾宮金媽祖被爆是「金包銅」，董事長顏清標遭網友痛罵「連媽祖的黃金都敢吃！」其子國民黨前立委顏寬恒痛批，該事件明顯是綠營用鎮瀾宮事件抹黑廟方、以文字遊戲轉移焦點。他強調金媽祖的黃金絕對沒短少，奉勸綠營莫因選情告急就亂投醫，徒增信徒反感。

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鎮瀾宮的鎮廟之寶金媽祖，係以上萬片信徒還願的金牌熔製打造而成。18年前初次亮相時，號稱高4.2台尺、重逾270公斤、市值1.2億元，10幾來隨著金價高漲，已有4億多的價值。

但中二選舉期間，民眾檢舉黃金媽祖不純，日前檢察官以全案超過追訴時效不起訴，卻也載明金媽祖內部是實心銅，引起「金媽祖不是純金」的議論。不僅董事長顏清標被網友罵「連媽祖的黃金都敢吃」，綠營也批評台中市政府，長期坐視私人宮廟帳目不明卻不敢查。

▲市議員陳淑華、蕭隆澤痛批民政局失去監督功能，問市長盧秀燕要不要查金媽祖一案？（圖／記者顏幸如攝，2022.09.26）
▲市議員陳淑華、楊典忠、蕭隆澤痛批民政局失去監督功能，問市長盧秀燕要不要查金媽祖一案？（圖／記者顏幸如攝，2022.09.26）
市議員陳淑華、蕭隆澤今（26）日在市議會痛批民政局失去監督功能，市長盧秀燕要不要查？盧秀燕強調，司法偵辦比行政偵辦還大，基本上司法已偵結，市府就會尊重其結果。

打造金媽祖的金雕工藝大師柯建華則親上火線，強調自己絕無偷斤減兩，禁得起檢驗！他說黃金有延展性，要打造4.2尺高的媽祖，必須先鑄模「銅胎」打底，才能把金牌鎔化做成的金板，一塊塊鎖上銅胎固定成型。

柯建華反批檢舉人沒物理常識，他說純金密度很高，若整尊媽祖都是純金，重量早就超過2噸了！絕對不只272公斤，且當年組裝前，鎮瀾宮常務監事都要親自來，看他拿多少斤。

▲柯建華10年前曾到鎮瀾宮整理自己的「金媽祖」作品。（圖／翻攝柯建華臉書，2022.09.26）
▲柯建華10年前曾到鎮瀾宮整理自己的「金媽祖」作品。（圖／翻攝柯建華臉書，2022.09.26）
前立委顏寬恒也為父親的清白叫屈，指這事件是典型的「先射箭再畫靶」，他質疑民進黨及蔡其昌選情告急，才想到拿鎮瀾宮轉移焦點，故意玩文字遊戲，把檢舉人的不實指控誤導成檢察官的調查結果，企圖影響選舉，達到有心人的目的。

顏寬恒說，無論大甲鎮瀾宮或其他宮廟，所有台灣的黃金媽祖都是先以其他金屬為胎身支撐，再加上黃金，大甲鎮瀾宮金媽祖神像，光是黃金就不只270公斤。檢察官傳訊老師傅、調查相關證據，確定沒有犯罪事實才偵結，他強調公道自在人心，選民是有智慧的，奉勸綠營不要病急亂投醫。

▲前立委顏寬恒擔任市長盧秀燕競選總部總幹事，今為民眾介紹總部的陳設。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.26）
▲前立委顏寬恒擔任市長盧秀燕競選總部總幹事，今為民眾介紹總部的陳設。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.26）

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