中職／台灣隊教練陣容超年輕！火哥、紅龜各有想法

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火哥說從以前球員時期入選國家隊就知道「很不好待」，畢竟棒球是個失敗率非常高的運動，表現不好是正常的事，也常常不被看好，但他認為只要平常心，不要一直想打得多好，盡力發揮出實力就夠了。
首次成為國家隊教練，張建銘表示，本來跟總教練林岳平的交情就很好，並笑說當時餅總去邀他「一起擔」，但選他進教練團也一定有自己的想法，也說其實當教練跟當球員一樣，就是想辦法要贏球，雖然這任務是蠻艱難的，但是他會盡其所能。
而同樣跟餅總從業餘就認識的「紅龜」陳江和，本次也是首次成為台灣隊教練，陳江和說，餅總認為他對職棒的內野選手都比較熟悉，他剛好也是內野手，跟餅總認識很久雙方也比較了解。
首次入選台灣隊教練團就要挑戰經典賽，陳江和除了感謝餅總給他機會之外，也表示這是對他很大的榮耀，他也會用以前球員時期入選國家隊的經驗，來帶領這批國家隊的「小老弟」。
本次擔任內野教練，剛好有許多台灣的旅美好手都是內野手，陳江和表示並不擔心，因為平時本來就有在觀察這些選手的比賽，如果身體狀況沒問題的話，他們應該問題不大，但這次也兼任三壘的跑壘教練，紅龜指出他會去提早熟悉各國選手的臂力，當選手在三壘時才能決定最佳的起跑時機。