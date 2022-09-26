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中職／台灣隊教練陣容超年輕！火哥、紅龜各有想法

▲WBC台灣隊教練團(圖/記者簡名杉攝)
▲WBC台灣隊教練團(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/台北報導

2022-09-26 17:31:40

今日中華職棒召開選訓會議，決議出明年WBC經典賽的教練團，除了總教練林岳平外，包含首席教練高志綱、外野兼跑壘教練「火哥」張建銘、內野守備教練「紅龜」陳江和都是生涯首次正式成為台灣隊教練團的一員，而且平均年齡不到42歲的教練團也是經典賽的台灣隊史上最年輕的教練團，兩位首度成為國家隊教練的張建銘及陳江和也都對於首次的台灣隊執教都已經有些想法。

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▲WBC台灣隊外野兼跑壘教練「火哥」張建銘(圖/記者簡名杉攝)
▲WBC台灣隊外野兼跑壘教練「火哥」張建銘(圖/記者簡名杉攝)
身為外野兼跑壘教練的「火哥」張建銘，球員生涯時就數度入選國家隊，在國際賽更都有「開外掛」般的表現，但這次以教練團身份首次入圍，讓他直呼「好不真實」，也很高興在入選國際賽時都有不錯的成績。


火哥說從以前球員時期入選國家隊就知道「很不好待」，畢竟棒球是個失敗率非常高的運動，表現不好是正常的事，也常常不被看好，但他認為只要平常心，不要一直想打得多好，盡力發揮出實力就夠了。


首次成為國家隊教練，張建銘表示，本來跟總教練林岳平的交情就很好，並笑說當時餅總去邀他「一起擔」，但選他進教練團也一定有自己的想法，也說其實當教練跟當球員一樣，就是想辦法要贏球，雖然這任務是蠻艱難的，但是他會盡其所能。

▲WBC台灣隊內野守備教練「紅龜」陳江和(圖/記者簡名杉攝)
▲WBC台灣隊內野守備教練「紅龜」陳江和(圖/記者簡名杉攝)
而同樣跟餅總從業餘就認識的「紅龜」陳江和，本次也是首次成為台灣隊教練，陳江和說，餅總認為他對職棒的內野選手都比較熟悉，他剛好也是內野手，跟餅總認識很久雙方也比較了解。


首次入選台灣隊教練團就要挑戰經典賽，陳江和除了感謝餅總給他機會之外，也表示這是對他很大的榮耀，他也會用以前球員時期入選國家隊的經驗，來帶領這批國家隊的「小老弟」。


本次擔任內野教練，剛好有許多台灣的旅美好手都是內野手，陳江和表示並不擔心，因為平時本來就有在觀察這些選手的比賽，如果身體狀況沒問題的話，他們應該問題不大，但這次也兼任三壘的跑壘教練，紅龜指出他會去提早熟悉各國選手的臂力，當選手在三壘時才能決定最佳的起跑時機。

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