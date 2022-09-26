阮玲玉來片場探班！張曼玉不害怕　對她說這句話

張曼玉、梁朝偉主演的《花樣年華》4K修復版正在上映，電影中張曼玉穿旗袍穿出了現代感，而早在關錦鵬執導的《阮玲玉》中，張曼玉的旗袍裝扮就引起話題，雖然她穿得密實，旗袍包到上頸，還是一樣可以很有風韻及騷味。關錦鵬透露，《阮玲玉》拍片現場，曾有攝影師看見阮玲玉的鬼魂來探班，但飾演她的張曼玉沒有因此感到害怕。
張曼玉是電影中穿旗袍最美的女星，這一切要歸功於拍攝電影《阮玲玉》時曾經接受了10天的魔鬼訓練，她每天都穿著高領旗袍和高跟鞋練習走路和坐姿，張曼玉在電影中的訪談說到：「我覺得她（阮玲玉）那種不是性感，那是騷在骨子裡。我看她每次都穿得很密實，旗袍的領口都到脖子這裡，但仍可以風騷，真的很厲害，但最厲害的是她的笑容很迷人，很有魅力。」
關錦鵬談到當時拍攝現場狀況，親口說出確實發生了點靈異事件，當時一位攝影師親眼看到，阮玲玉的鬼魂就站在張曼玉的身邊，不過鬼魂的狀態並不可怕，還是那麼美麗，甚至在為自己的傷感的一生落淚。而攝影師將此事告訴張曼玉後，張曼玉沒有因此感到害怕，而是對阮玲玉說：「如果妳真的在我身邊，就請妳保佑我演好這個角色吧！」
張曼玉表示，以往她都是同時拍攝兩、三部戲，拍《阮玲玉》的3個月她寸步沒有離開劇組，和劇組住在同一個旅館，也會到每個房間串門子，她說：「那是個很棒的經驗，可以讓我進入狀況，完全專心在這部電影上。」
張曼玉果真苦練有成，影評與外媒評價《阮玲玉》中的張曼玉：「她的一顰一笑、一舉一動都有阮玲玉神韻，但也具有她自己的獨特魅力。」精湛演技也讓張曼玉獲獎無數，更奪下華人首座柏林影展最佳女主角銀熊獎。
阮玲玉16歲踏入影壇，短短9年間演出29部電影，成為當時影壇巨星；然而她周旋在3個男人的感情之間，最後卻被謠言壓垮服安眠藥自盡，她在遺書上只留下「人言可畏」4個字即紅顏早逝，一生起落讓人不勝唏噓，阮玲玉在上海葬禮有近30萬群眾為她送葬，也表達了對阮玲玉的不捨與尊重。
《阮玲玉》30周年4K數位修復導演版，9月30日全台上映。（編輯：楊穎軒）