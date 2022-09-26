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俄羅斯爆校園槍擊！「納粹衣」男開槍後自殺　釀13死21傷

▲俄羅斯傳出校園槍擊案，釀至少13死21傷。（圖／翻攝自推特）
▲俄羅斯傳出校園槍擊案，釀至少13死21傷。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-09-26 17:56:242022-09-26 17:59:38

俄羅斯中部伊熱夫斯克（Izhevsk）一間學校26日發生校園槍擊案，一名槍手闖入當地一間學校開槍，造成至少13人死亡、約21人受傷。槍手在殺害學校保全之後自殺，犯案動機尚待釐清。

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綜合外媒報導，槍擊事件發生在俄羅斯中部烏德穆爾特共和國（Udmurtia）首府伊熱夫斯克的88號學校（School No. 88），槍手在26日稍早進入學校，當時他手持兩把手槍，他先開槍殺死一名保安，然後在校園向多名師生開槍。雖然警方接獲校園槍擊事件通報後，緊急派員趕往現場，試圖將嫌犯繩之以法，卻在稍早尋獲槍手遺體。俄羅斯內政部隨後證實，槍手在殺害學校保全之後自殺。

國會議員亞歷山大金希泰因（Alexander Khinshtein）的說法，槍手持有2把橡膠子彈手槍，但經過改造可用於實彈射擊。有調查人員表示，槍手身上還穿著印有納粹標誌的T恤，並且帶著「巴拉克拉法帽」（Balaclava）。

在事發當時，學校有約1000名學生和80名教師，部分人藏在教室內躲避槍手，有的人逃離校園。從瓦路上流傳的影片可以看到，師生們避難、撤出建築物的畫面，也有傷者在事後被送出來，有些人必須躺在擔架上，不過也有人能自行走出建築。

《衛星通訊社》報導稱，俄羅斯調查委員會表示，這起事件至少造成13人死亡、21人受傷，其中已知包括7名孩童。目前執法人員與緊急服務人員均已趕抵現場，警方將現場封鎖進行詳細調查。

烏德穆爾特自治共和國領導人布雷查洛夫（Alexander Brechalov）在事發之後隨即趕往現場，並宣布將9月29日訂為哀悼日。

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