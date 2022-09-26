俄羅斯爆校園槍擊！「納粹衣」男開槍後自殺　釀13死21傷

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國會議員亞歷山大金希泰因（Alexander Khinshtein）的說法，槍手持有2把橡膠子彈手槍，但經過改造可用於實彈射擊。有調查人員表示，槍手身上還穿著印有納粹標誌的T恤，並且帶著「巴拉克拉法帽」（Balaclava）。
在事發當時，學校有約1000名學生和80名教師，部分人藏在教室內躲避槍手，有的人逃離校園。從瓦路上流傳的影片可以看到，師生們避難、撤出建築物的畫面，也有傷者在事後被送出來，有些人必須躺在擔架上，不過也有人能自行走出建築。
《衛星通訊社》報導稱，俄羅斯調查委員會表示，這起事件至少造成13人死亡、21人受傷，其中已知包括7名孩童。目前執法人員與緊急服務人員均已趕抵現場，警方將現場封鎖進行詳細調查。
烏德穆爾特自治共和國領導人布雷查洛夫（Alexander Brechalov）在事發之後隨即趕往現場，並宣布將9月29日訂為哀悼日。
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