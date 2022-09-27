好市多「酸菜牛肉拉麵」暴紅！巨量酸菜鋪滿：口感超爽脆
下班後疲憊的晚餐、或是飢餓的宵夜，如果能來一碗美味牛肉麵，絕對是一大滿足享受，在米其林指南公布的必比登推介名單中，牛肉麵一向是在台灣深受歡迎的人氣麵食。現在不用去麵店排隊，在家也能吃到媲美名店水準牛肉麵。好市多近期開賣新品「五木紅燒牛肉風味拉麵」，Q彈麵體和爽脆的酸菜口感，有如神還原外面麵店現煮的酸菜牛肉麵，且裡面還附有「爆量酸菜包」，鋪滿整碗的酸菜更是引起網友熱議。
好市多近期新開賣的「五木紅燒牛肉風味拉麵」在網路上引起討論，有網友在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享：「五木這次出的麵條跟以往不同，Q彈好有勁道 ！不輸外面賣的牛肉麵店，再加上一大堆酸菜，爽脆口感，湯頭會讓人一下子就喝光光，一口接一口，湯真的不夠我喝，就像拉麵店～把湯喝完就是個肯定。」原PO還特別hashtag標記「#特製拉麵、#爆量酸菜」，立刻吸引眾人關注。
由於新品使用非油炸麵體，快煮麵吃起來像是還原牛肉麵店，讓人一看就餓了，新品開箱文掀起網友熱論：「吃過這款，湯頭滿厲害的」、「五木真是專門製麵所」、「麵條Q彈的很少見 厲害了五木」、「我更喜歡新麵體的口感，很Ｑ，不會後悔的」，除了有如拉麵口感的麵體受到盛讚，牛肉湯麵少不了靈魂酸菜，內附巨量酸菜包更讓網友傻眼：「酸菜是不用錢？」、「一碗麵就那麽多酸菜」、「根本是酸菜控必收的麵」。
實際開箱人氣夯品，和市面上其他一般快煮麵不同，專為紅燒牛肉拉麵研發的全新蒸煮麵體，使用非油炸的勁Q麵體，吃起來像是用生麵下鍋的現煮口感，Q彈有嚼勁，快煮約3至5分鐘，無論是偏硬流派、特愛軟麵或是習慣基本，都能拿捏煮出個人喜好的麵體口感。
在一大箱快煮麵中，除了主打有別以往的全新麵體，最引人注目的還是「巨量酸菜」，外箱包裝標榜雙份酸菜，打開箱子共有8包麵、16包酸菜，一碗麵豪氣加入兩包酸菜，對酸菜控來說，吃起來真是心滿意足，正如網友形容的「鋪滿酸菜」。不同於一般乾燥配料，一整盤的酸菜濕潤鮮脆，吃得到原汁原味，並提昇了湯頭的層次感。若是喜愛紅燒口味的人，則不能錯過濃郁湯頭，喝起來微辣卻爽口，有如重現知名麵店的紅燒牛肉麵。