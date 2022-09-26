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特企／發票怪獸NFT早鳥組全賣光！官方急追加

▲日前 (9/22) 知名發票對獎 APP 《發票怪獸》發行的第二款 NFT《LUCKIMON幸運製造所》。（圖／品牌提供）
▲日前 (9/22) 知名發票對獎 APP 《發票怪獸》發行的第二款 NFT《LUCKIMON幸運製造所》。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-26 18:15:16

日前 (9/22) 知名發票對獎 APP 《發票怪獸》發行的第二款 NFT《LUCKIMON幸運製造所》，上線一天多，即創下超早鳥組合 777 張銷售一空的佳績。官方春樹科技於今天釋出加碼組合，凡購買 NFT 收藏品的早鳥用戶，就能以 1 元的加購價格，得到原價 6199 元甫榮獲歐洲設計大獎的 Nifty 冷錢包！預估將吸引後續的 Web3.0 收藏者與忠誠用戶加入購買行列。

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常攻佔財金類 APP 榜單第一名的「發票怪獸」，是款超過 400 萬次下載、活躍會員超過 220 萬的發票對獎程式。於 9 月 22 日與台灣最大虛擬貨幣暨區塊鏈技術 MaiCoin 集團、台灣知名冷錢包公司 SecuX 三方聯手合作，推出以實踐 I2E「Invoice to Earn」為訴求的「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」。

由於這款NFT，可以讓持有者在使用發票怪獸APP時，快速累積大量怪獸幣，兌換 iPhone, Switch，甚至是比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、美元穩定幣(USDT) 等知名虛擬貨幣，其高度實用性吸引大眾紛紛搶購，上市僅1天多就賣出了777份，超早鳥組合銷售一空，一舉成為2022下半年最成功的品牌發行NFT專案之一。

馬上買馬上用　靠掃發票同時賺進 Web2.0 跟 Web 3.0 的獎金

NFT 的世界創新多元，但也因還在早期階段，導致投資 NFT 時常暴露未知風險，而發票怪獸母公司春樹科技想實踐的是有「會員基礎」與「商業模型」支撐的 NFT 。首先使用發票怪獸APP可獲得怪獸幣，怪獸幣可兌換虛擬貨幣、iPhone等商品，而持有NFT，將可以提高獲得怪獸幣的效率，並享有完整規劃的會員福利，再加上養成蒐集發票的好習慣，透過紀律，無形中還可以提升中獎的機率，讓持有者同時賺到 web 2.0 和 3.0 的幸運獎勵！

不同於其他的 Play 2 Earn 項目，購買 NFT 之後還要等上長達半年以上的遊戲開發時間，發票怪獸 APP 已完整運作超過 3 年，更時常登上 Apple Store / Google Play 商店熱門排行與推薦榜，雙平台用戶評價平均 4.8 顆星，讓購買 NFT 的玩家馬上可以開始享受「掃發票賺到 Web2.0+3.0」的超值體驗！

極少見會開發票給購買者的NFT：三大品牌聯手　強化 NFT 資產安全性

因應對購買者的保障，除了是台灣少見會開發票給購買者的 NFT 之外，為了提供給不熟悉 NFT 的支持者，更滑順的購入體驗，發票怪獸母公司春樹科技和 MaiCoin 集團達成戰略合作，使用 AMIS 帳聯網路科技公司旗下「Qubic Creator」NFT 一站式發行服務，讓支持者可以在 30 秒內就完成虛擬錢包的註冊，並使用刷卡方式完成購買，輕鬆操作即可完成收藏。

不僅如此，台灣知名冷錢包公司 SecuX 也是本次 NFT 的協力發行夥伴，同步提供獲得歐洲產品設計大獎(ePDA)最適合收藏數位資產的冷錢包 - Nifty 作為購買「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」的配套，讓消費者能安心的收藏自己的數位資產。

越早買有愈多福利：早鳥方案可用1元加購價值6,199的SecuX Nifty冷錢包

本次 NFT 一共推出7777張，於9/22中午12:00開賣，一共分成超早鳥、早鳥與推廣價三種價位。10/15 前都可以用5,888元的早鳥價購入NFT，並+1元即可獲得價值 6199元的 SecuX Nifty冷錢包！

（投資具有風險，可能使本金虧損，投資人應依其自行判斷進行投資）

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