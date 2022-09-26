特企／發票怪獸NFT早鳥組全賣光！官方急追加

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由於這款NFT，可以讓持有者在使用發票怪獸APP時，快速累積大量怪獸幣，兌換 iPhone, Switch，甚至是比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、美元穩定幣(USDT) 等知名虛擬貨幣，其高度實用性吸引大眾紛紛搶購，上市僅1天多就賣出了777份，超早鳥組合銷售一空，一舉成為2022下半年最成功的品牌發行NFT專案之一。
馬上買馬上用 靠掃發票同時賺進 Web2.0 跟 Web 3.0 的獎金
NFT 的世界創新多元，但也因還在早期階段，導致投資 NFT 時常暴露未知風險，而發票怪獸母公司春樹科技想實踐的是有「會員基礎」與「商業模型」支撐的 NFT 。首先使用發票怪獸APP可獲得怪獸幣，怪獸幣可兌換虛擬貨幣、iPhone等商品，而持有NFT，將可以提高獲得怪獸幣的效率，並享有完整規劃的會員福利，再加上養成蒐集發票的好習慣，透過紀律，無形中還可以提升中獎的機率，讓持有者同時賺到 web 2.0 和 3.0 的幸運獎勵！
不同於其他的 Play 2 Earn 項目，購買 NFT 之後還要等上長達半年以上的遊戲開發時間，發票怪獸 APP 已完整運作超過 3 年，更時常登上 Apple Store / Google Play 商店熱門排行與推薦榜，雙平台用戶評價平均 4.8 顆星，讓購買 NFT 的玩家馬上可以開始享受「掃發票賺到 Web2.0+3.0」的超值體驗！
極少見會開發票給購買者的NFT：三大品牌聯手 強化 NFT 資產安全性
因應對購買者的保障，除了是台灣少見會開發票給購買者的 NFT 之外，為了提供給不熟悉 NFT 的支持者，更滑順的購入體驗，發票怪獸母公司春樹科技和 MaiCoin 集團達成戰略合作，使用 AMIS 帳聯網路科技公司旗下「Qubic Creator」NFT 一站式發行服務，讓支持者可以在 30 秒內就完成虛擬錢包的註冊，並使用刷卡方式完成購買，輕鬆操作即可完成收藏。
不僅如此，台灣知名冷錢包公司 SecuX 也是本次 NFT 的協力發行夥伴，同步提供獲得歐洲產品設計大獎(ePDA)最適合收藏數位資產的冷錢包 - Nifty 作為購買「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」的配套，讓消費者能安心的收藏自己的數位資產。
越早買有愈多福利：早鳥方案可用1元加購價值6,199的SecuX Nifty冷錢包
本次 NFT 一共推出7777張，於9/22中午12:00開賣，一共分成超早鳥、早鳥與推廣價三種價位。10/15 前都可以用5,888元的早鳥價購入NFT，並+1元即可獲得價值 6199元的 SecuX Nifty冷錢包！
（投資具有風險，可能使本金虧損，投資人應依其自行判斷進行投資）