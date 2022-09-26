周江杰再批台知案 楊文科競總：選前才提是當選舉工具

楊文科競選總部回應指出，周江杰過去擔任綠黨新竹縣議員期間就曾反對台知園區計畫，近年楊文科與縣府依據前縣長林光華主政時期對台知園區的規劃來推動，多次與內政部開專案會議協調。
楊文科競總表示，目前案件仍卡在中央，卻不見擔任民進黨發言人的周江杰為新竹縣建設發聲，反而是前縣長林光華每次專案會議均出席力推，建議周江杰可問問林前縣長，也可出席內政部專案會議了解實情，不要選舉到了，才突然跳出來批評台知園區毫無進展，這並非事實，讓人無法接受！
周江杰表示，楊文科不懂台知園區以及過去的科三的詳細內容，也不懂高雄新市鎮二期與橋頭科學園區之間的關係，只會在選前提台知計畫、過去的科三範圍，要用徵收計畫騙民眾的選票。
周江杰強調，他當然了解一般徵收和區段徵收的不同，他質疑的是產業園區內大量住、商用地的合理性及必要性，而非開發的手段。楊文科應該反省檢討自己過去從秘書長、副縣長到現在台知園區及過去科三範圍的徵收案仍毫無進展的真正原因。
楊文科競總指出，縣府針對台知園區計畫，近年已經多次與地主溝通、與內政部專案會議協調，依據會議意見已不斷調整過計畫，目前案件仍在內政部，問題是出在執政黨。
楊文科競總說明，縣府與陽明交通大學合作推動台知園區計畫，包含保留給交大的40公頃、國際示範村20公頃、產業用地及配合區段徵收的住商用地，讓參與各方均得利，縣府也務實地與內政部專案會議開會調整，若周江杰認為這其中有不對的地方，請他可以向民進黨前縣長林光華縣長請教。
李天健指出，台知計畫起源於國發會核定的142公頃重大經濟建設，新竹縣政府卻為了擴大住商區面積，導致要徵收400多公頃，造成農地從每坪一萬元上下漲到十萬元，被社會大眾譏笑為炒地皮計畫，也因此被都委會退件要求重新規劃，減少住商區面積。
李天健強調，整個竹北地區近二十年人口成長快速，已經過度飽和，學校不足、交通不足、環境承載力也不足，不宜繼續過度開發，否則會進一步惡化竹北的居住環境，這絕非竹北市民期待的生活品質。尤其台知計畫延宕二十年，讓地方發展陷入長期停滯，讓人無比痛心。他和許多民間團體夥伴，誠摯期待台知計畫能夠務實檢討計畫規模，以城鄉共好為計畫主軸，讓城市的資源、熱情與創意支持地方的永續發展。
我是廣告 請繼續往下閱讀