青峰合作「凹嗚狼人殺」貢獻新巧思 被勸推出卡牌做副業
創作才子吳青峰剛發行新專輯《馬拉美的星期二》，他提案將新歌中的每首歌名，和節目《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」結合，推出特別企劃，而私下也會玩狼人殺的青峰，一見到狼人殺偶像難掩緊張心情，甚至還調查自己是不是《娛樂百分百》來賓中年紀最大的藝人。
青峰在最新發行的新專輯，12首曲目裡的角色與狼人殺角色相呼應，狼隊順勢更名稱妖隊，甚至自創變成「妖殺」。錄影現場，賴彥駒（小賴）、紀卜心不約而同直指黃偉晉：「看完牌後妖氣大爆發。」賴晏駒看到全新角色名稱後，靈機一動，笑著提議：「大家喜歡這個名稱版本的話，歡迎青峰可以推出卡牌，直接做副業！」青峰也開玩笑回應：「我明年不出專輯，就出卡牌！」青峰用他獨特嗓音擔任「法官」及發牌角色，「我下去玩的話可能會一直重來，還不如叫我帶狼的頭套發牌，我還願意。」
青峰苦笑表示整場下來用腦過度，「我的CPU已經燒掉了，還是好好唱歌。」被問到狼人殺偶像哪幾種玩法最吸引他時，他分享，身邊的朋友表示如果想看鬼變玩法會喜歡看陳零九、邱鋒澤玩，喜歡看發瘋的，則會喜歡偉晉的玩法，並意猶未盡表示：「我願意每次都來當『凹嗚狼人殺』的法官，我的新專輯《馬拉美的星期二》是指法國詩人馬拉美習慣於星期二邀請幾位創作者好友到家中聚會，那我也可以變成每個星期二都來《娛樂百分百》，變成青峰的星期二！」