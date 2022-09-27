706hp達成，Spofec 讓Rolls-Royce Ghost Black Badge更強悍

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首先在動力系統部分，Spofec為6.8升V12雙渦輪增壓引擎換上了N-Tronic 性能模組，重新設定供油與點火時機，並且適度增加了渦輪增壓的增壓值，讓最大馬力自592hp提升到了706hp，最大扭力則是由900Nm增加達1,002Nm，使得這款頂級豪華房車可在4.3秒的時間由靜止加速到100km/h，極速則是以電子限速於250km/h。
除了動力提升，Spofec也為Ghost Black Badge換上了全新空力套件，新設計、加大面積的前氣壩，可有效替散熱水箱與煞車系統帶來冷卻氣流，新增的前擾流翼與碳纖後尾翼則可提升下壓力，而後下分流器則可依車主喜好選擇是否與排氣尾管相結合，採外露尾管或隱藏尾管。
輪圈部分則是搭載與Vossen合作設計的22吋多輻鍛造鋁圈，還有多種飾板與72種不同烤漆顏色可選擇。為強化操控，Spofec配上了自己開發的CAN-Tronic懸吊控制元件，可隨著車速調整，車速達140km/h時，可讓Ghost的氣壓懸吊降低約40mm，當車速持續提升則會提高至原來的高度。
關於座艙陳設，Spofec也提供了如同原廠的高度客製化服務，車主能自由的選擇車內部件材質與配色，打造自己最喜歡的座艙氛圍。