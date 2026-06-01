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台北市議員秦慧珠日前語出驚人表示，若民進黨立委沈伯洋勝選台北市長，她將捐款百萬給台北市社會局。對此，前立委沈富雄昨（31）日表示，沈伯洋被提名參選台北市長後發言屢有問題，包括以「無限城」回應雙城論壇、把AI能源議題扯到北士科變電所，顯得理解不精準。他也批評沈伯洋將秦慧珠賭100萬捐社會局一事，延伸成開設募款專戶，因為兩者關聯不大，這樣說法有問題。沈富雄昨上《TVBS戰情室》狠酸，沈伯洋沒有想到自己會選市長，所以從開始提名到現在，講的一些話有一點問題，譬如為了想修理台北上海雙城論壇，就講一個「無限城」；當AI在台灣變成非常重要的一個全球性供應鏈時，沈伯洋竟然講到北士科的變電所，明明energy、electricity是可以互換的。有時候AI談到電力，電力當然來自能源，但是能源不一定給做電力，這個是可以理解的，搞到講北士科的變電所，這就奇怪了。沈富雄批評，秦慧珠不像他賭10萬份的雞排，她是看準沈伯洋會落選，所以賭100萬，要捐給社會局。沈伯洋是把它衍生到說要去開設募款專戶，這個算是跟著他來的，秦慧珠賭100萬賭他不會上，跟沈伯洋開這個戶有什麼關係？所以沈伯洋的說法是有一點問題。