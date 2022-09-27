美國務院罕見表態：美未對台灣主權採取立場

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普萊斯指出，美國「一中政策」沒有改變，美國未對台灣主權採取立場，該政策自1979年來作為美國對台做法的核心，目前依然有效。他強調，這是美方多次公開清楚表達的立場，布林肯（Antony Blinken）9月23日與王毅會晤時也私下傳達。
普萊斯提到，美國希望看到現狀繼續維持下去，這個現狀過去40多年來鞏固台灣海峽和平與穩定。但他批評，中國在台海行徑越來越挑釁、具脅迫性。
事實上，美國不對台灣主權採取立場是長年政策，但政府官員鮮少公開講明；美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，少數能查到的類似官方論述紀錄為去年10月12日，時任國防部發言人柯比（John Kirby）向媒體闡述美國「一中政策」與中國「一中原則」的差異。
柯比當時表示，美方長期遵循「一中政策」，這和中國「一中原則」不同，在「一中原則」下，北京宣稱對台灣擁有主權，但美方對台灣主權不持立場。
中國長年企圖混淆「一中原則」與「一中政策」，但後者僅認知（acknowledge）北京所稱台灣是中國一部分的主張，未予以承認（recognize）。
普萊斯5月曾推文批評中國持續公開曲解美國政策，強調美國不認同「一中原則」，遵守的是「一中政策」。 （編輯：陳彥鈞）1110927