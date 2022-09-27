秋老虎來了！日夜溫差達10度 午間紫外線達「危險」等級
中央氣象局指出，今（27）日各地大多為多雲到晴，環境為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸則為零星飄雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，但雨勢較小；氣溫方面，各地白天溫暖微熱，預測高溫約30至34度，清晨低溫普遍落在24、25度之間，早晚感受較涼，日夜溫差稍大。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，「中颱諾盧」今天持續偏西，朝越南前進，有略增強的趨勢；第17號「輕颱庫拉」在硫磺島北方海面，向北北西移動、再向東北大迴轉，都在海上；雙颱對台灣無威脅。未來一週西北太平洋仍在「熱帶擾動活躍期」，模式模擬顯示，還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。
吳德榮指出，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週一（3日）中層大氣為副熱帶高壓籠罩、天氣穩定，各地晴時多雲，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，要注意防曬；低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星飄雨的機率。今
起各地白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35、36度，為「秋老虎」的天氣型態。今日各地區氣溫：北部22至35度，中部23至35度，南部23至36度，東部20至35度。（編輯：孫唯容）