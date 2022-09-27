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NBA／期待和威少再次合作　詹皇：他將打出絕佳的一季

▲Russell Westbrook和LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook和LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-27 08:39:17

洛杉磯湖人今夏多次傳出將交易Russell Westbrook的消息，但最終皆未能如願，新賽季訓練營即將開始，雙方很可能要繼續合作一季。對此「詹皇」LeBron James受訪時相信自己的明星隊友可以打出理想的表現。

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Wesrbrook上一季來到湖人之後水土不服，又不肯放下球星身段去接受新的定位，季後雙方想過分道揚鑣，但願意接受他高薪大約的球隊不多，湖人又不願意輕易給出首輪選秀權，因此作罷。

湖人新帥Darvin Ham要求Westbrook在新賽季多出手投籃，以及做好防守。同時球團還找來了Patrick Beverley和Dennis Schroder兩名後場球員，他的先發位置可能不保。

今日在湖人媒體日受訪時，James依舊力挺隊友，他相信威少新賽季絕對能谷底反彈，「我很期待能夠在這賽季與他共度旅程，這對他而言將是絕佳的一季，我們會和他站在一起，從明天開始努力訓練。當你付出努力，就會看到成果。我對此相當期待。」

而談到球隊最需要提升的方面，James則直言是防守，「當然，你也得把球放進籃筐——在我們的聯盟中，有一些很棒的球隊可以做到那一點——但那些防守出色的球隊，能在必要時候完成防守回合的球隊，他們在我們的聯盟中顯然更成功。我認為防守端將是我們每天都要努力精進的事。我們知道如果球隊能夠完成防守、讓對手球隊出手高難度投籃，且保護好籃板和球權，那就將讓我們整個賽季都處於成功的位置上。」

James也稱自己想在新賽季看到Anthony Davis再次做自己，「我想看到他成為那個攻防兼備的球員。我對他的期望就是那樣，自從他成為這支球隊的一員，我一向對他有那樣的期望，這一點從來沒變。他對我的期望也很高。我們能夠一起再戰一季，這也是我所期待的配合。我相信他將打出了不起的一季，我很期待成為這段旅程的一部分。」

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