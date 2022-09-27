名家論壇》單厚之／民進黨戒不了周玉蔻

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不需要有太多的政治歷練或敏感度，一般正常人都會知道，周玉蔻「放電開示」陳時中，必然傷害陳時中的選情，但陳時中只弱弱的聲稱兩人沒有私交，卻也不敢大動作切割，甚至還以「大愛」來稱呼周玉蔻。
周玉蔻不斷的秀下限的聲量遠勝蔡英文、賴清德、蘇貞昌，意味著傷害並不僅限於陳時中，也可能連帶波及綠營其他的候選人，但民進黨至今對周玉蔻仍舊不離不棄，沒有任何人跳出來切割。
原本選情就不太妙的民進黨新竹市長參選人沈慧虹，今天還上周玉蔻的節目，公開接受周玉蔻的「加持」（周玉蔻語），面對周玉蔻當著媒體高喊「支持沈慧虹就是支持周玉蔻」，沈慧虹還在一旁尷尬的陪笑。
不分藍綠大概都很難理解，周玉蔻究竟有什麼特殊的魅力和能耐，讓民進黨上下都願意買單？即便是「尾巴搖擺狗」、喧賓奪主、傷害民進黨選情，民進黨都可以不斷忍受。甚至當周玉蔻公開嗆證嚴法師是「下人」、慈濟是「中共自己人」之後，蔡英文還得親自到花蓮拜會證嚴法師，替周玉蔻擦屁股。
從對陳時中示愛到對沈慧虹加持，周玉蔻都以綠營導師自居。其實不僅綠營政客把周玉蔻奉為「上人」，爭相要獲得周玉蔻的認證，藉此鞏固自己正綠的形象，換取深綠的支持和熱情。即便是政府官員，也趨之若鶩的要上周玉蔻的節目，指揮中心的前後幾名要角，很多重要政策都在周玉蔻的節目中宣布。陳時中7月17日卸任，7月18日就將第一個專訪給了周玉蔻。
周玉蔻對民進黨不僅僅是「自己人」，更「敢為人所不敢為」，超越下限做些民進黨都不敢做的事。以這次的風波為例，除了周玉蔻，哪個民進黨人敢做到這個程度？
周玉蔻對民進黨的價值，不僅僅只是對外的攻擊手、化妝師，不僅僅只能打蔣萬安、柯文哲、國民黨，對內也同樣扮演民進黨的糾察隊、禁衛軍，不僅修理高嘉瑜、焦糖毫不手軟，在民進黨的內鬥也同樣扮演一定的角色。
可以想見，萬一年底民進黨選舉失利，民進黨進入「後蔡英文時代」，無論是黨內的究責、蔡英文是否該辭黨主席、乃至民進黨內的派系鬥爭、接班問題以及賴清德和陳建仁之間的平衡，英系都有需要周玉蔻的地方。
對蔡英文而言，「九合一」大選已經快把「活馬醫成死馬」了，想要力挽狂瀾似乎力有未逮，如何面對選後黨內鬥爭，避免自己跛腳，才是真正的重中之重。所以不管周玉蔻對選情有多傷，蔡英文寧可自己出面擦屁股，也不會在此時讓周玉蔻變成棄子。只要蔡英文有權鬥的需要，民進黨就永遠戒不掉周玉蔻。
●作者：單厚之／資深媒體人
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