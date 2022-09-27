Pink Floyd前主唱挺俄侵烏　波蘭城市取消演唱會

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汪圖克告訴美聯社：「他昧於事實。他不明白烏克蘭所發生的事。」
波蘭媒體24日報導，由於羅傑華特斯的觀點廣受譴責，他的經紀公司取消了演出。羅傑華特斯隔天否認這則報導，但汪圖克今天證實克拉科夫和體育場方面做了取消演唱會的決定。
自俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭以來，汪圖克已赴烏克蘭從事27趟人道救援任務，他率先提出象徵性決議，要宣告羅傑華特斯為克拉科夫的「不受歡迎人物」，決議尚待表決。
汪圖克今天還在臉書（Facebook）公開發文邀羅傑華特斯和他一起參訪烏克蘭，親眼看看俄軍進犯造成多大的破壞。
羅傑華特斯昨天在臉書指責汪圖克「嚴苛審查我的作品」。他說：「汪圖克好像對我的創作歷程一無所知，我一生都為人權效勞，還付出了一些個人代價。」
羅傑華特斯於1985年退出「平克佛洛伊德」後，就不太與團員往來。他怪罪北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭才是戰爭的始作俑者，還於本月寫一封公開信給烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska），信中指責烏克蘭境內的「極端民族主義分子」讓烏克蘭「走向這場災難性戰爭」。
他也批評西方國家提供武器給烏克蘭，尤其是美國。
在台灣議題上，他公開支持中國，曾在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時聲稱「台灣是中國的一部分」。
汪圖克在公開聲明中說，羅傑華特斯在社群媒體上有260萬人追蹤，可以影響許多人的觀點。
汪圖克寫道：「你呼籲西方國家停止軍事援助，這實際上等於要烏克蘭投降。烏克蘭永遠不會放棄，而是會抗爭下去。但正因為有你這樣的人，正因為你所言所寫，讓這場戰爭變得更艱辛。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110927