中警選前掃蕩賭博　截斷百億金流

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次行動中，台中警察局第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位分別在中市查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司，其中韓嫌等7人對外以祥○工作室名義擔任網路運營維修部門(含網路、系統及硬體維修)；溫嫌等9人對外以晶○科技公司名義擔任客服部門(部門分工細膩，其中接待組負責解決客戶入出金、帳務等問題，數據組負責平臺後端投注金等大數據分析、招商組負責招募成員加入網站)；另劉嫌等4人則對外以魔○數據公司名義透過廣告、網路電話等方式持續吸收大陸人民作為代理商；餘19人則分別對外以○○藍圖及無限○○工作室處理後臺下注金額數據、每日公司收付金額及對帳等財務事務，警方分別於本市北區、南區及西屯區等現場內查扣電腦主機、智慧型手機、監視器主機、監視器及經營網路博弈相關證物，清查下注總規模達新臺幣146億餘元。
另第一分局及第六分局分別破獲假借博弈協會之名行賭博之行為，其中第一分局查獲「柳○棋牌社」，以臉書社團刊登廣告邀不特定人加入會員後，再以LINE群組聯繫邀請群內成員前往對賭，以麻將作為經營方式，並以每分鐘新臺幣1元向每名會員收取檯費作為抽頭金，賭客則以籌碼或點數兌換現金賭資，經執行搜索逮捕負責人、員工等4人及賭客7人，扣押現金1萬3,736元、籌碼、帳冊、監視器等相關證物。第六分局查獲「逢○棋牌社」，以1人抽取人頭費60元開桌，後續每桌1小時收100元抽頭費從中牟取不法獲利，並由店家提供計算輸贏之撲克牌從事賭博及兌換現金，經執行搜索，逮捕負責人、員工等3人及賭客19人，扣押現金8,500元(後續清查賭資計198萬9,192 元)、兌價用撲克牌籌碼、帳冊及監視器等相關證物。
局長蔡蒼柏表示，為維護年底九合一地方選舉期間治安穩定，防制境外資金及賭盤介入選舉，影響選舉公正性，本局將持續蒐報加強查緝作為，對有假借合法掩護非法暗中從事賭博者，一定依法嚴處，如有不肖業者隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場、地下匯兌及洗錢水房等行為，也會強化蒐證偵辦，以有效淨化選前治安環境，確保本次選舉平安順利完成。