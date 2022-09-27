重煥生機　品牌與設計師的交流　青年局將機車「穿」上身

我是廣告 請繼續往下閱讀
青年局局長張以理指出，永續是一個使命，為推動在地品牌再造，該局把從高雄出發的二個國際品牌結合，使用光陽機車在製作過程的下腳料，結合JUST IN XX周裕穎設計師的設計創意，將資源再利用，讓價值最大化，證明即使跨度很大的產業和領域仍可因為「永續」這個共好的初衷，找到合作甚至創作的可能性，讓「傳統」不再傳統，透過連結不同產業，用設計來解決問題，「重煥生機」展現不一樣的高雄。
周裕穎認為，永續使用的材料總是帶給他無限可能及想像，做過那麼多循環設計的跨界合作，這次是第一次使用機車的材料，感覺很新鮮也很酷！」，他進一步指出，服飾設計發想來自於霹靂舞者，覺得機車的強悍、速度感和BREAKING舞者精神很相似，這次改造使用不同材質的機車座墊邊角料、光陽車衣、汰舊制服、工作帽…等，將看似無用的材料轉換成永續時尚服飾單品。
由於霹靂舞即將在2024年登上巴黎奧運的舞台，周裕穎也特別邀請霹靂舞國手-孫振、楊加力及B-BOY怪獸一起參與拍攝，期待結合街舞文化的力量關注，帶動大眾重視永續環境的議題。
光陽機車柯俊斌執行長表示，對於機車工業的企業來說，該公司對環境有很大的社會責任，自2011年開始打造電動車，代表關注環境及發展永續的決心，這次在青年局的促成之下與周裕穎的設計合作，跳脫傳統思維，發現原來這些材料還能透過設計轉換，以不同的方式與青年有所連結，是一件非常有趣且榮幸的合作。