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控鏡週刊涉誹謗、選罷法　高虹安問資策會：承受多大壓力

▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）
▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-27 10:51:082022-09-27 11:03:05

民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安，因《鏡週刊》上週報導她的博士論文涉嫌抄襲、剽竊資策會公費研究案，今（27）日上午在2位律師陪同下，一起來到台北地檢署，對《鏡週刊》提出《刑事》加重誹謗罪、《選罷法》意圖使人不當選。她說，今天早上鏡週刊的報導又洩漏她個資，質疑資策會到底承受多大的壓力，要如此洩露她個資？

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《鏡週刊》隨即也發布聲明，指高虹安「掩耳盜鈴、欲蓋彌彰」，稱報導經過多次比對、也有詳實查證，確信真實始為報導，為維護記者權益及媒體最寶貴的公信力，將對高虹安提出《誣告罪》告訴，並稱鏡週刊不會退縮，將持續扮演好監督的角色。

▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）
▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）
高虹安表示，上星期一中午，《鏡週刊》有打給她查證，但她當時已告知記者，週刊掌握的事證跟爆料，指控她抄襲或侵權並非事實，在隔天早上6點，週刊先做了一篇網路報導，內容皆為不具名人士爆料，並有抄襲字眼，相隔4小時，上午10點，她立即開記者會，提出美國辛辛那提大學的聲明函文，當天下午資策會立即發布聲明告知，資策會的研究成果會以各種形式對外發布，而且是純學術引用，沒有對外實際營利、獲利，所以沒有授權、侵權問題。

高說，很可惜，星期三早上出版的紙本報刊，仍罔顧他們所提出的事實，仍以不實資訊去做報導，嚴重侵害她在選舉中選民對她的誠信與信任。她表示，昨天在同一個地點，大家已經看到張淑娟是如何聲嘶力竭的控訴，媒體人的烏龍爆料、網路霸凌，用此霸凌方式，讓一個沒辦法對外訴說清白的弱女子如此痛苦不堪，看到這樣的情景，她也感同身受。

▲高虹安提供她在資策會獲得的獎項（圖／高虹安提供）
▲高虹安提供她在資策會獲得的獎項（圖／高虹安提供）
另外，今天《鏡週刊》再度報導高虹安，質疑她拿資策會經費寫論文。高虹安質疑，週刊違反個資法，她說，即便是用《政府資訊公開法》引用個資，但該法也規定，在利用個資時，應書面通知當事人，取得同意後才能進一步使用，今天週刊報導公然洩露的社會活動、職業等細節，都是《個資法》保護的範圍，在未經她的同意下，如此洩漏個資，「請問有合法合規嗎？請問週刊使用的資料來源是誰呢？」

▲高虹安提供她在資策會獲得的獎項（圖／高虹安提供）
▲高虹安提供她在資策會獲得的獎項（圖／高虹安提供）
▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）
▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）
高虹安說，相信資策會一定是承受國家機器或執政黨柯建銘相當大的壓力，才會不得已提供她的個資，因此早上她又緊急跟律師團研議，未來將捍衛自身個資的權益；同時敬告，如果是要問政，那也不應該只單獨洩露鏡週刊一家特定媒體，做特定攻擊。

高虹安表示，從昨天張淑娟的提告到高虹安今天的提告，希望未來在選舉期間，即便是有多大政治利益，都不應該去違反最基本的人權，也不應該去誹謗一個清清白白的人，不應該用造謠、抹黑讓一個人的人格在網路上、在公眾社會中被抹煞，今天提告《鏡週刊》是一個需要嚴正擺出來的態度。

▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）
▲民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安上午前往台北地檢署，對鏡週刊按鈴提告（圖／記者朱永強攝，2022.09.27）

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