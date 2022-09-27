國慶空中操演預演 勇鷹機與F-5戰機首度編隊飛越總統府
雙十國慶空中操演，除陸軍航特部旋翼機隊外，空軍將規劃1架勇鷹高級教練機、虎斑塗裝F-5戰機以編隊衝場飛越總統府。今（27）日清晨進行空中操演預演，勇鷹高教機與F-5E戰機編隊衝場飛越總統府上空，象徵薪火傳承。
今年國慶主題是「守土衛國、你我同行」，為求空中操演完美演出，今日凌晨5時50分起至7時40分在總統府前上空進行「半兵力」預演。
在6點30分由UH-60M黑鷹直升機擔任的天觀機在總統府上空繞行飛行，確認天候狀況適合操演後，正式展開空中操演預演，先是勇鷹高教機與F-5戰機編隊飛越總統府。由於勇鷹高級教練機將在2026年取代台東志航基地的F-5E/F部訓機，國慶空中操演安排編隊衝場更別具意義，象徵薪火傳承。
接著1架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機與1架CH-47SD運輸直升機飛越總統府前廣場，在國慶當天，CH-47SD將吊掛國旗飛越總統府。在7點整，3架AH-64E阿帕契攻擊直升機從總統府後方飛越上空。
最後在7點40分3架雷虎小組AT-3教練機噴著象徵國旗顏色的紅白藍彩煙飛越總統府上空，為今年國慶首次空中「半兵力」操演預演劃下圓滿句點。