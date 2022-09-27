特企／外食營養荒？網推日本熱夯人氣蔬果汁

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獲得網友們一致好評的飲品，原來是「野菜一日100％綜合蔬果汁」，來自日本的高人氣夯品，使用12種豐富蔬菜調配，可以喝得到茄紅素，高達98％蔬菜含量，熱量僅90.8大卡，一天一瓶隨時隨地補充營養！搭配養樂多、氣泡水調配，口感再往上提升，帶點酸甜味的氣泡飲，層次豐富，清爽又順口，喝起來超有FU，是好多網友的獨門配方。
一整罐蔬菜營養補給 上班族的外食神隊友！
現代人外食多，飲食難均衡，通勤趕時間只求速戰速決，很多人會改喝蔬果汁來開啟一天的忙碌，一整罐100％ 無添加糖、色素、防腐劑，幫助快速補充蔬菜營養；甚至是搭配正餐的好選擇，在吃了油膩又高熱量的便當、炒飯或麵食後，想再來杯清涼飲料去油解膩，含糖手搖飲雖能讓人心滿意足，但一天的熱量可能因此直接超標！不妨選擇1瓶熱量僅90.8大卡的野菜一日100％綜合蔬果汁，一瓶不到100大卡，解渴又營養。
銀髮族牙口不好 聰明備餐靠這一罐 酸甜好入口
咬不動、吃不下是高齡者最大的困擾之一，一般蔬菜纖維太粗不易吞嚥，液態的蔬果汁除了幫助進食，更經過專家認可，為銀髮族友善食品，含有蕃茄、胡蘿蔔、芹菜、菠菜等蔬菜營養，適當飲用有益保養，若是飲食偏好清淡的長輩，不愛甜膩的味道，野菜一日100％綜合蔬果汁，完全無加糖，無防腐劑、色素，口感自然酸甜，喝了也能放心，是長輩們的補充品好選擇。
全台超商、量販實體通路 人氣好評販售中
「野菜一日100％綜合蔬果汁」在全家、萊爾富、OK、全聯、三大量販等實體通路都找得到，沒時間出門採買的人，也可以從可果美宅配網直接下單（https://reurl.cc/anaeVY），蔬菜營養補給會直送到你家！