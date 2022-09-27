伊朗示威延燒多國！解放女性　燒頭巾、剪髮成標誌

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由於阿米尼之死有諸多不合理之處，警方聲稱阿米尼死於心臟病，並否認她生前曾遭受毒打，但阿米尼的家人卻說她根本沒有心臟病史，就連當局發布的監視器畫面也被質疑經過篡改。
有外媒取得據悉是阿米尼昏迷期間的電腦斷層掃描圖，顯示有頭部骨折、出血、腦水腫的情況，證實她的家人所說，關於她頭部曾遭受重擊的說法，認為阿米尼實際上就是被宗教警察虐待致死的。
阿米尼之死在伊朗境內引發反彈，從一開始要求政府給出合理死因，到後來已演變成反對獨裁政權的運動。儘管伊朗當局態度強硬，強力鎮壓，還揚言絕不寬貸動亂行為，甚至祭出斷網招數、避免影像外流，但抗議者仍在持續示威。
美國、英國、法國、加拿大、土耳其、希臘...都有人站出來聲援阿米尼和伊朗民眾，甚至集結在伊朗駐當地大使館外叫囂，而剪髮、剃頭和燒毀頭巾，也成為這波抗議活動的標誌性動作，象徵要燒掉女性在伊朗遭受的壓迫。
有國外的示威者在受訪時表示，阿米尼的名字已成為苦難的象徵，雖然人不在伊朗，但於這場全球遍地開花的示威中，姊妹和同志彼此是沒有國界的，共同的目標都是解放女性、打倒專制政權。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110