鏡電視股東會錄音曝「施壓NCC」 蘇揆否認府院插手
《鏡電視》於今年初取得執照，過程中傳出民進黨高層介入，施壓國家通訊傳播委員會（NCC）通過審查；對此時代力量立委陳椒華今（27）日質詢時播出2021年12月17日股東會音檔， 時任董事長裴偉稱「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」等，對此行政院長蘇貞昌否認府院施壓，自己也跟裴偉不熟，「沒有這樣的事」。
陳椒華質詢時播出《鏡電視》股東會中錄音，裴偉當時向股東表示，已經要總統府跟行政院給NCC施壓，另稱蘇貞昌找了陳耀祥，將會要求陳耀祥用很快的速度讓《鏡電視》取得執照，明確提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」。
對此蘇貞昌否認施壓，裴偉沒有打電話給他，自己也沒有施壓NCC，總統蔡英文與總統府的人也沒有交代要施壓NCC。蘇貞昌強調，總統跟自己都是一對一而且非常的客氣，跟自己講的話也不會像錄音檔的內容，跟裴偉也不熟，不知道播放音檔是否是裴偉的聲音。
陳椒華接繼播放音檔，裴偉再提「府方的人是用洪耀福做代表，去告訴陳耀祥說，不要以為18號公投如果沒有好的結果的話，會換行政院長，這個案子就可以拖，這個是總統的旨意，不是行政院長的旨意」。陳椒華追問蘇貞昌是否有接到總統府來電，蘇貞昌重申「沒有」。