NCC明審鏡電視上86頻道　陳耀祥：邀系統台陳述意見

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陳耀祥回應，鏡電視上系統台，屬商業談判議題，系統台申請上架86頻道，會依照法定程序審理，但申請要一段時間，所以明天是請系統台與利害關係人到會陳述意見。李德維追問，所以鏡電視會上86頻道？陳耀祥說，NCC屬於「合議制」機關，會不會上86台仍需再討論。
至於TVBS是否移頻？陳耀祥表示，這是系統商、頻道商與代理商的商業談判糾紛，每年都會有，但剛好今年涉及系統台跟頻道代理商。
話鋒一轉，李德維繼續說，提到「衝衝衝」大家就想到行政院長蘇貞昌，提到電視頻道55台，大家就都知道是TVBS，如今NCC用商業談判角度，來解釋NCC主管頻道管理可行嗎？NCC是為商業服務？
蘇貞昌回應，NCC是國家機關，並依法行使職權，至於系統商、頻道商等商業談判，這是另外一個層次。陳耀祥指出，「移頻是相當敏感議題」，但本質上是商業談判，NCC也很注意此案，因涉及消費者權益與內容多元多樣問題。
另外，李德維再問，是否要讓華視上52頻道？陳耀祥坦言，有系統業者提申請華視到52台，但上哪個頻道是系統業者申請，NCC這邊來審議。聞此李德維酸，行政院包含NCC，就是鍾愛鏡電視、華視，其他就看著辦。陳耀祥則強調，華視本身是公廣集團，鏡電視、TVBS都是商業電視台，「本質上有所不同」，TVBS在表現新聞專業與內控機制方面，於新聞頻道都是前段班，NCC都會來處理，不需要那麼緊張。