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NCC明審鏡電視上86頻道　陳耀祥：邀系統台陳述意見

▲NCC明天將審查鏡電視上86頻道，主委陳耀祥於立法院答詢表示，明將邀系統台與利害關係人到會陳述意見。（圖／翻攝自國會頻道）
▲NCC明天將審查鏡電視上86頻道，主委陳耀祥於立法院答詢表示，明將邀系統台與利害關係人到會陳述意見。（圖／翻攝自國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-27 12:41:072022-09-27 12:44:13

TVBS移頻案風波還未解之際，日前又傳出NCC（國家傳播委員會）將在9月28日審查鏡電視上有線電視86頻道。對此，立法院今（27）日進行行政院施政報告並質詢，NCC主委陳耀祥答詢證實說，明將邀系統台與利害關係人到會陳述意見。

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上午立法院質詢，李德維首先指出，最近傳鏡電視要取代TVBS，風波還沒有平息，卻又傳出NCC明要審查鏡電視上有線電視案。他質疑，這樣子是聲東擊西、移花接木嗎？而NCC的標準又在哪，鏡電視可大小通吃？

陳耀祥回應，鏡電視上系統台，屬商業談判議題，系統台申請上架86頻道，會依照法定程序審理，但申請要一段時間，所以明天是請系統台與利害關係人到會陳述意見。李德維追問，所以鏡電視會上86頻道？陳耀祥說，NCC屬於「合議制」機關，會不會上86台仍需再討論。

至於TVBS是否移頻？陳耀祥表示，這是系統商、頻道商與代理商的商業談判糾紛，每年都會有，但剛好今年涉及系統台跟頻道代理商。

話鋒一轉，李德維繼續說，提到「衝衝衝」大家就想到行政院長蘇貞昌，提到電視頻道55台，大家就都知道是TVBS，如今NCC用商業談判角度，來解釋NCC主管頻道管理可行嗎？NCC是為商業服務？

蘇貞昌回應，NCC是國家機關，並依法行使職權，至於系統商、頻道商等商業談判，這是另外一個層次。陳耀祥指出，「移頻是相當敏感議題」，但本質上是商業談判，NCC也很注意此案，因涉及消費者權益與內容多元多樣問題。

另外，李德維再問，是否要讓華視上52頻道？陳耀祥坦言，有系統業者提申請華視到52台，但上哪個頻道是系統業者申請，NCC這邊來審議。聞此李德維酸，行政院包含NCC，就是鍾愛鏡電視、華視，其他就看著辦。陳耀祥則強調，華視本身是公廣集團，鏡電視、TVBS都是商業電視台，「本質上有所不同」，TVBS在表現新聞專業與內控機制方面，於新聞頻道都是前段班，NCC都會來處理，不需要那麼緊張。

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