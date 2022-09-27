凱銳光電高雄廠一站式服務　林傳凱：做客戶最好的夥伴

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凱銳高雄廠，預計投資11.7億元打造4200坪的生產製造廠房，其中“前瞻車用影音娛樂、智慧聯網顯示器產品”研發和品質測試驗證辦公室，將新增約200人就業機會，期待未來與夥伴企業持續合作，開拓更多商機。林傳凱強調，高雄廠的設立在硬體部分將採用最新的生產及檢驗設備，所有生產的產品都採用最嚴格的車規標準；軟體部分則是進用西門子最新的Valor系統，透過AIOT技術，時時掌握產線狀況、為產線做最佳化配置，並可對產品做履歷追蹤，是先進的智慧工廠。
凱銳感謝管理與施工團隊的趕工，因當初設廠最大的問題就是時間，在外在競爭環境的變化，如中美貿易戰等因素，促使客戶要求由中國移廠，以及內部追求效率及品質提升的需求下，所有設施建設必須在最短時間完成。團隊在加工出口區高雄分處吳分處長以及三課黃課長監督協助下，兼顧法規規定、工程品質以及施工進度，一一克服困難，才有今天的高雄廠。針對高雄廠做整個垂直整合，林傳凱認為，在品質管控、客戶服務方面，產品都是自己的，很好控管，且擁有自己的工廠，未來可走的路更寬廣，可以做航空、航海以及醫療，做到自己以前無法切入的利基點。
林傳凱指出，凱銳高雄廠的成立對他而言是做客戶最好的夥伴，提供一站式的服務滿足客戶的需求，這也是他投入如此龐大資源的緣故。另外，也特別規劃出高雄廠成立後的分工，台北總公司負責研發，高雄廠除了做SMT及產品的組裝外，未來也將擴大成立研發及生產工程團隊。高雄廠SMT產線未來可擴充至現有配置的五倍規模，相信除了將帶給當地更多的就業機會外，更將突破百億的商機 。