「設計中島」30日開放登島 陳其邁：高雄將再度驚豔世界
「2022 台灣設計展」10月7日起至23日於高雄盛大展開「大港浪潮席捲全台」。今(27)日凌晨，高雄市長陳其邁及副市長史哲均感性po文。陳其邁表示，「設計中島」這不只是史上規模最大的台灣設計展，也是最具大港氣魄台灣設計展，所有設計創意即將進港，高雄將繼台灣燈會之後再度驚豔世界。副市長史哲也詼諧提醒大家，「設計中島」不是中島瓦斯爐。
陳其邁表示：以光，營造一座中島；夜裡的高雄，即將很不一樣！從輸出貨品，到輸出創意。入夜後的設計中島，我們特別以光再設計，讓它更有未來感，形成一個「設計特區」。
陳其邁表示，9/30「台灣設計展」史上最大萬坪展區「設計中島」即將開放登島。大家所熟悉的大港橋，就是設計中島的主要入口，設計中島上將規劃十大必看展覽，民眾可來體驗專屬打造的音樂、燈光，以及看完展可以好好在中島酒吧歇息。
陳其邁也不忘提醒民眾，設計中島上將規劃十大必看展覽，其中由高雄策展的部分將隨著9月30日開島提前登場，台灣設計展中央展區則將於10月7日開展。
史哲也以設計上岸成港，設計落地成蔭。設計入夜，璀璨鋒芒，如月如星，耀動中島，來形容設計中島。史哲提醒大家注意這不是瓦斯爐。史哲也說，這幾天，大家有看到市長陳其邁不經意釋放出的驚喜照，在設計中島入夜後，除了22組台灣設計力，還有隱藏版第23組台灣設計力，特別請到 FREES 自由的設計師馮建剛總監 為22組貨櫃以及整座中島設計夜間的設計擎天光之展演。
史哲也說「2022 台灣設計展」更邀請盧律銘、曼達 兩位為光之展演創作專屬的音樂。即將為設計中島帶來全新樣貌，更能展現台灣在演唱會現場演出的設計實力、與音樂創作上的無限能量。
同時，「2022 台灣設計展」還特別準備一個看完展可以好好歇腳、交流品味的場域『中島酒吧』，這個酒吧多有魅力，就要你自己來看看了。