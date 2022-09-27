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36分鐘就增1乳癌患者！定期篩檢可降4成死亡風險

▲乳癌是台灣女性癌症發生率第一名，每年都有超過一萬名女性罹患乳癌，根據國健署統計，108年新增1萬4856名病例數，相當於每36分鐘就1名女性確診乳癌。（圖／記者許若茵攝，2022.09.27）
▲乳癌是台灣女性癌症發生率第一名，每年都有超過一萬名女性罹患乳癌，根據國健署統計，108年新增1萬4856名病例數，相當於每36分鐘就1名女性確診乳癌。（圖／記者許若茵攝，2022.09.27）

記者許若茵／台北報導

2022-09-27 13:27:52

乳癌是台灣女性癌症發生率第一名，每年都有超過一萬名女性罹患乳癌，根據國健署統計，108年新增1萬4856名病例數，相當於每36分鐘就1名女性確診乳癌。國健署呼籲，平均每天約8人死於乳癌，定期篩檢可以降低4成死亡風險，醫師賴亦貞則提醒，進行乳房攝影檢查前，應避免使用止汗劑、爽身粉、乳液。

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根據國健署癌症登記資料顯示，乳癌位居國人女性癌症發生率第一位，每年有超過一萬名以上的女性罹患乳癌，108年新增病例數為1萬4856位，相當於平均每36分鐘新增1名女性乳癌患者，逾7成的乳癌發生在45至69歲的婦女。

衛福部110年死因統計指出，有2913名女性因為罹患乳癌，失去了寶貴生命，平均每天約8人死於乳癌，是女性癌症死亡率的第2位，定期接受乳癌篩檢可以早期發現，把握有效治療的黃金時間。

國健署表示，目前國際上最有效的篩檢乳癌的工具是「乳房X光攝影」，可以偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳。實證研究發現，每兩年接受一次乳房X光攝影檢查，可減少約30%晚期乳癌的發生率，並降低41%的死亡風險，每年經篩檢發現的早期乳癌（0-1期）高達6成以上。乳癌防治要有效，定期篩檢不能少。

受到新冠疫情影響，醫療院所量能減縮，加上民眾擔心遭受病毒感染，因而降低了乳房篩檢的意願。據統計，截至8月底，今年約有61萬人接受乳房X光攝影檢查服務，相較於去（110）年同期，雖增加11萬6192人，約23%，但仍較疫情前下降了6萬2372人，約9%，經篩檢發現的陽性個案轉介完成率也較108年同期少了2%。

國健署長吳昭軍提醒，乳癌對婦女健康的威脅，並不會因為新冠疫情的影響而停下腳步，除了要有良好的生活習慣外，若是延遲篩檢可能會錯失早期診斷與治療的先機，千萬不可輕忽與抱著僥倖心態。

賴亦貞提醒，進行乳房攝影時，請穿著方便穿脫的上衣，勿穿著連身衣物，以利檢查，另也不要塗抹乳液、爽身粉或是使用止汗劑，避免其中的金屬成分影響結果判讀。

國健署補助45歲以上未滿70歲婦女、以及40歲以上未滿45歲且有家族史（母親、女兒、姊妹、祖母、或外祖母曾患有乳癌）的婦女，每兩年一次免費乳房X光攝影檢查；若忘記是否已經篩檢滿2年，可以下載「全民健保行動快易通–健康存摺APP」，查詢前次檢查結果及時間，確定符合資格後，攜帶健保卡至認證之乳房X光攝影檢查醫療機構，就可以安排接受檢查。

目前國內有200多家醫事機構通過「乳房X光攝影醫療機構資格審查」，針對行動不便的婦女朋友們，也有提供無障礙乳房攝影服務，相關認證名單可至國民健康署網站查詢。

國健署也強調，乳房X光攝影檢查仍有其限制，約15%的乳癌無法透過乳房X光攝影偵測，即使檢查結果正常，在下次定期篩檢前，如發現身體有異狀，例如乳房腫塊、乳房皮膚異常凸起或凹陷、乳頭有濕疹樣變化、潰爛或凹陷、乳頭帶血樣分泌、腋下或頸部淋巴結腫大等，請儘速就醫。

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