金馬59／阮經天、鄭秀文落入遺珠　國民韓星搶男配

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鄭秀文在《流水落花》飾演失去小孩的母親，以寄養家庭自居，照顧不同孩子，在影后五強出局跌破眼鏡，也是評審點名的遺珠，而《查無此心》的陳為民、薛仕凌差點入圍男配角，聞天祥表示薛仕凌演運將活靈活現，和陳為民都是敗在「戲分太少」。
周興哲以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍最佳新演員，聞天祥說：「他放下偶像包袱，演出寡言溫暖的大男生，面對『怪物新人』李沐的對手戲，往返很有張力。」
《咒》蔡亘晏、高英軒、黃歆庭「全家」入圍，6歲黃歆庭是史上年紀第二小的入圍者，表現超群，《花落阿朱媽》驚見韓劇的「會長」專業戶鄭東煥，聞天祥指出他在片中扮演的暖男大叔迷人至極，也是繼《無聲》金玄彬之後，第2位提名金馬獎男配角的韓國演員。
已故爆破特效師陳銘澤獲得年度台灣傑出電影工作者，他以台劇《火神的眼淚》交出代表作，聞天祥表示陳銘澤在電影《查無此心》、《少年吔》也不缺席，「肯定他把精良技術帶進台灣影壇的貢獻。」
澳門青年導演孔慶輝以首部劇情長片《海鷗來過的房間》入圍最佳新導演、最佳攝影、最佳音效3項大獎。公布入圍當下，他正忙著幫自宅社區的下水道攝影、查看疏通情形，收到朋友恭賀簡訊才知道自己入圍。個性謙虛的他很感謝金馬獎，並表示自己要努力的還有很多。
澳門出生的孔慶輝畢業於台灣世新大學，2016年曾以短片《撞牆》入圍過金馬獎。他也是第一位提名金馬獎最佳新導演的澳門導演，聞天祥形容他的風格像是「濱口龍介遇到蔡明亮」。
第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出、LINE TODAY共同轉播。