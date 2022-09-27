義務役役期是否延長為一年？邱國正回應：年底前會有結論

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列席的邱國正表示，義務役役期延長茲事體大，尤其攸關年輕人的權益，所以國防部很慎重的考量，目前有點眉目。
邱國正指出，役期問題涉及跨部會，牽涉到不光是軍方，包括訓場、訓員、訓額能否接納外，這都沒有問題了，但各部會之間相關的問題，還要再做進一步協調，目前一切進展順利，也會適切公告，預計年底前會有個結論。
邱國正指出，年底前會有個結論，因為考量到公告以後還要一年才能執行，如果又跨過元旦的話，又得再跨過一年。國防部沒有考量選舉問題，這個工作一直在進行，國防部也請教很多專家學者及年輕人的建議，都一步一步按照階段在進行中。
蘇貞昌表示，此事涉及整體國家防衛力量，也涉及人民當兵義務與權益等，役期是否延長、延長多久，相關員額與訓練場所各方面都茲事體大，必須要嚴密盤整。同時也要將各方意見進行整合，目前還在整理中。要怎麼做，也要有預告期，時間要到，才能對外公布。這不會偷偷摸摸地做，也不是現在就能講什麼時候要做。
至於是否思考恢復大專學生的寒暑假軍訓，如上成功嶺，蘇貞昌表示，他自己就是上成功嶺的，但這涉及到方方面面，所以要整個來盤點。
民進黨立委林俊憲今天質詢時也關注義務役役期延長的問題。對此，行政院長蘇貞昌表示，國防部對於國軍人員進用、訓練、戰力提升等方面當然主責，而且會非常嚴謹、滾動、與時俱進檢討加強。
蘇貞昌表示，役期是不是要延長，牽涉到的不只是國防部，役期是不是要延長、延長是要多長、要在什麼地方訓練、訓練什麼，這是國防部的專業；另外一方面也牽涉到相關其他部會，以及整個社會各種方面的認知和準備，這個要整個盤點。
林俊憲指出，如果延長役期，會影響役男、家長，包括求學和就業等人生規劃，所以要有準備，如果要延長役期，應該要有一定的預告期。對此，國防部長邱國正答覆，預告期的確有規定，公告後一年才可以執行。（編輯：蘇龍麒）1110927