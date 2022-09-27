「千人斬」男優4年婚玩完！美女作家曬合影：對粉絲抱歉
在日本成人影片界相當聞名的男優清水健，因資歷豐富有「千人斬」封號，他和美女作家伊藤春香結婚4年，育有一子，今（27）日驚傳離婚，雙方宣布和平分手，伊藤甚至表示，過去常曬全家和樂融融的照片，如果有人覺得受騙感到很抱歉，儘管未來沒有夫妻事實，還是會一起共度週末，「如果大家能接受的話，我會很感激」。
36歲的伊藤春香和43歲的清水健於2014年交往，由於男方年紀輕輕就踏入業界，千人斬印象深植人心，且先前已有一次離婚紀錄，這段戀情起初不被看好，但兩人依舊在2018年邁入「事實婚」（有夫妻同居事實但未登記納入戶籍），經常在部落格曬恩愛，如今離婚令人意外，雙方都未口出惡言，伊藤春香甚至表示，認識這8年以來，很尊敬清水健對工作的態度，稱讚他對兒子來說是一個非常帥氣、且值得驕傲的爸爸，這一點從未改變。
伊藤表示，彼此好聚好散，兒子和自己同住，她強調，過去經常在社群平台分享一家三口合照，這一切都不是假的，連夫妻宣布離婚都是老公選的合影，特別挑選3人同框微笑的畫面；未來仍以孩子為優先考量，3個人一起快樂生活。清水健更表示，與外界認為的「離婚」不一樣，只是由夫妻改為夥伴關係，傾注對兒子的感情，希望外界繼續支持他們。