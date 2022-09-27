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全國碼頭工會籲交部重視勞工權益　速過港埠費率調整案

▲全國碼頭工會籲交通部重視碼頭勞工權益，速通過港埠費率調整案。(圖／全國碼頭工會聯合會提供)
▲全國碼頭工會籲交通部重視碼頭勞工權益，速通過港埠費率調整案。(圖／全國碼頭工會聯合會提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-27 16:08:38

全國碼頭工會聯合會理事長施永林今(27)日針對交通部即將核定的港埠費率調整方案，再次呼籲交通部審酌總統蔡英文已6度調整基本工資，調幅達26.2％的情況下，就24年未調整的港埠費率，依照台灣港務公司擬定的調高費率10%方案通過執行，以維護碼頭工人的權益。

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▲施永林認為，碼頭工人的權利不應該被忽視。(圖／全國碼頭工會聯合會提供)
▲施永林認為，碼頭工人的權利不應該被忽視。(圖／全國碼頭工會聯合會提供)
台灣港務公司在今年4月提出【港埠業務費合理化調整方案】，4、5月間先後在北、中、南等地與業者和勞工舉辦了八次座談會，並在6月底召開【港埠業務費合理化調整方案】說明會，計有帶解纜工會、輪船公會大宗物質等相關公會出席，在與會代表均無異議下，港務公司最後確認港埠業務費率一律調整10%，符合港務功能提升、收費方和基層勞工權益的三贏方案，港務公司隨即將全案呈送交通部審核。

施永林表示，從2016年蔡總統上任以來，政府每年檢討基本工資且逐年調漲，月薪已有6次調整，調幅達26.2％；時薪調整7次，調幅達40％。反觀，港埠業務費率卻已24年未曾調整，連帶讓碼頭工人的收入根本無法跟上一般社會的水平，他認為，碼頭工人的權利不應該被忽視。  

施永林也以最近英國、美國與加拿大都發生碼頭工人為加薪而罷工的事件，導致社會經濟受到影響，他強調，沒有人想讓這種情況發生在台灣，碼頭工會也不希望以不理性的方式來爭取權益，但政府也應排除不當干擾，做出合乎碼頭工人需求的政策；當他們謙卑的請求無法實現，抗爭才是為爭生存的最後方法，希望交通部能體會碼頭工人們沉重的呼籲。

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