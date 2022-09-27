巴黎性侵頻傳旅客遇襲　多為夜間街頭隨機作案

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法國前司法部長達提（Rachida Dati）日前在星期日報（JDD）的專訪形容巴黎性侵案件「爆炸性增加」。
但根據費加洛報（Le Figaro）24日公布調查報導與取得的巴黎市警局數據，2021年在街頭發生的性侵案件110起，也就是每月約9起；而2022年前8個月則有66件，也就是每個月約8起。
若比較去年和今年6、7月巴黎街頭發生的性侵案件，則兩年數量都是28起。大巴黎地區安全總局（DSPAP）一名警官表示，在假期會特別集中處理這樣的案件，但沒發現情況有所增減。
雖性暴力或性騷擾也是犯罪，但在計算上卻不會納入性侵，因此上述數據僅限街頭的性侵案件。例如9月初一名女子凌晨兩點多回到市中心的家，不幸遭歹徒按壓在地上下其手，就沒有算進性侵統計。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）指出，今年性暴力報案數比去年增加30%。
法國電視一台（TF1）日前報導分析，性侵案件和過去幾年相比沒有顯著增加，性質卻有所轉變，不像過去歹徒多為酒醉嗑藥後作案，如今街上隨機犯案的情況增加。另外，警方表示，近幾年受害者也更願意站出來報案，協助警方追查。
對於嫌犯輪廓，一名員警表示：「需特別注意移民，但這是禁忌議題，還需要查看嫌犯來源數據。」但根據內政安全部會數據服務（SSMI），去年大巴黎發生和公共交通有關的性暴力案件，61%通報的案件加害人都是外國國籍者。
費加洛報指出，街頭性侵嫌犯超過半數為外國國籍者，數名員警也證實這項分析，在街上臨時起意的犯案大多都是遊民、邊緣人或罪犯，其中很多都是移民。警方消息來源進一步表示：「相反地，若是熟人犯案、亂倫或戀童案件，就很少是外國人犯案。」
一名巴黎資深司法人員提出兩個解釋，第一是這些人本來就無家可歸，所以會在公共場所作案。另外，則是文化錯誤認知，認為半夜穿著迷你裙的女性就是獵物，「這主要還是教育而非國籍問題」。
至於案件一再發生的原因，一位司法人員提出質疑，認為公權力並未真正大力動員，也沒有為了改善狀況而進行徹底分析。
另一名前線警官不滿指出，無論是在學校、監獄或出獄後的社會融入階段，「一點杜絕現象的根源行動都沒有」；刑法懲處力度也不足以阻止歹徒犯案，那些少數被判刑的也不用太擔心，監獄人滿為患加上減刑的結果，他們被剝奪自由的時間也不會太久。
法國犯罪和刑事司法觀察站（ONDRP）2016年的報告顯示，73%的巴黎街頭性侵案件發生在夜間。警官獨立工會（SICP）發言人瓦雷（Matthieu Valet）指出，許多案件都是在熱鬧的街區或場所附近，嫌犯會尾隨落單女子到安靜的巷弄或公寓大廳犯案。
有時性侵犯也會藉著受害者使用酒精或藥物的情況下手。治安官戴爾維（Valérie-Odile Dervieux）指出，酒店和夜店的藥物使用越來越頻繁，有些受害者一開始就被盯上、下藥再被尾隨。（編輯：陳惠珍）1110927