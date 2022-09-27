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余皓然送校花女兒回多倫多！近照曝光　網驚：以為是韓菲

▲余皓然25日在臉書PO出送女兒韓菲回加拿大的照片，豈料她的顏值太凍齡，也讓網友錯認是女兒韓菲換髮型。（圖／翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書粉專）
▲余皓然25日在臉書PO出送女兒韓菲回加拿大的照片，豈料她的顏值太凍齡，也讓網友錯認是女兒韓菲換髮型。（圖／翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書粉專）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-27 16:13:222022-09-27 16:14:34

藝人余皓然和王中平結婚26年，是演藝圈的出名的模範夫妻，兩人婚後生下一對高顏值兒女「韓靖與韓菲」。余皓然25日在臉書PO出送女兒韓菲回加拿大的照片，豈料她的顏值太凍齡，也讓網友錯認是女兒韓菲換髮型，直說「以為女兒剪短髮了」，也讓她開心直呼「有這麼像」？

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▲作為星二代韓菲不僅會讀書還很有才華。（圖／擷取自王中平和余皓然愛的小屋臉書）
▲作為星二代韓菲不僅會讀書還很有才華。（圖／擷取自王中平和余皓然愛的小屋臉書）
余皓然的女兒韓菲在加拿大讀書，25日余皓然在桃園機場打卡，透露女兒又要回去讀書了，雖然照片中沒看見王中平，不過她和兒子韓靖都有一起同行。只見余皓然用銀色大髮夾將頭髮夾起，露出整個額頭，童顏加上戴口罩，也讓網友誤以為是她女兒，「害我以為女兒剪短髮了」、「母女兩人好像」，對此，余皓然也開心回應「有這麼像」？

▲余皓然送女兒韓菲回加拿大。（圖／翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）
▲余皓然送女兒韓菲回加拿大。（圖／翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）
韓菲在2021年錄取第一志願多倫多大學人文學科，經常透過社群平台分享求學生活，而她4月因疫情返台，也PO出在防疫旅館上線上課程的照片，如今回台灣待了5個月，25日在媽媽與哥哥的陪伴下返回加拿大，準備回歸實體校園生活。

此外，余皓然昨（26）日也在臉書粉專PO出和女兒一起在多倫多逛街喝下午茶的美照，並在文內打上「離飯店不遠的香奈兒，好適合拍照，該選什麼顏色呢」？（編輯：郭佩蓉）

▲余皓然和女兒韓菲在多倫多逛街喝下午茶。（圖／翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）
▲余皓然和女兒韓菲在多倫多逛街喝下午茶。（圖／翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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