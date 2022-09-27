不讓論文、緋聞影響台灣未來 基進將赴公海「燒五星旗」
台灣基進今（27）日召開「非關論文學經歷，台灣危機同島一命」記者會，邀請高醫大人文社會科學院性別研究所前教授成令方，與台灣基進秘書長王興煥等人共同呼籲台灣社會，在中國國家主席習近平即將再度連任，台海也將進入最凶險5年的此刻，與其談論論文、學歷，台灣應該更高度聚焦國際社會亦高度關心的台海局勢、國際關係，以及如何對抗中國威脅。台灣基進並宣布，將在10月1日刊出《同島一命，捍衛和平》宣言，並從高雄出港赴公海焚燒中國五星旗。
成令方表示，英國至今只有50%的人上大學，而台灣有100%的人上大學，台灣的教育水準高，是不是表示更應該真正關心社會議題？她呼籲，不要再浪費媒體版面、社會大眾的時間精力，來談學位、論文如何。
王興煥則強調，諸多學者研判習近平再度連任登基後，將令台海進入最凶危的五年，美中新冷戰時代已經揭幕，中國準備以窮兵黷武的方式解決「台灣問題」，美日歐洲各國也以前所未有的力道相挺台灣。然而，從論文到緋聞，台灣的政治議題或選舉議題，始終不聚焦於即將來臨的、攸關台灣共同體存亡的大變局。
王興煥強調，台灣基進堅決在選戰討論對台最迫切的事情，包括紀念李登輝與安倍晉三，呼籲轉型正義，迎接裴洛西、抗議夏立言舔中，全黨簽署《絕不投降》承諾書。台灣政治抉擇的關鍵因素，應該是台灣與美國、中國的距離，應該是台灣爭取一國之獨立還是屈膝中國，而不該由論文與緋聞決定台灣的未來。他宣布，台灣基進將堅持自身選戰路線，要在10月1日中國國慶，在媒體刊登《同島一命，捍衛和平》宣言，並從高雄出海，赴公海焚燒五星旗。