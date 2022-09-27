總統公然伸手介入NCC、主導新聞台　藍批權力使人腐化

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洪孟楷並強調，一國之尊介入媒體審查，這在世界各民主國家中都是天大的醜聞，呼籲蔡英文總統正式出面召開記者會，向國人道歉並說明清楚。「別想神隱、別再閃躲，這是嚴肅的憲政危機時刻」；且陳耀祥主委應立即請辭負責、民進黨政府向國人公開道歉，並且應重新檢視新聞台發照過程。這是台灣媒體發展史上最黑暗的時刻，總統級的醜聞發生在台灣，真的令人感到不齒。
國民黨副發言人楊智伃則表示，遵從「總統的旨意」早已成綠營魁儡、執政黨的看門狗，更踐踏媒體第四權與所有媒體從業員的尊嚴與驕傲她指出，民進黨曾高喊說要黨政軍退出媒體與校園，而現在民進黨不但用官威施壓、把持NCC，更把NCC當作魁儡圖利特定媒體、為自身的政黨利益操弄輿論。民進黨宣稱捍衛自由民主，說其他政黨都是中共同路人，自己卻將政治黑手伸入第四權和獨立機關，嚴重踐踏中華民國憲法，新聞自由，侵犯公共利益。
楊智伃強調，民進黨早已背離民意，屏棄民主自由，企圖蒙住所有人民的雙眼、雙耳，消滅人民擁有「第四權」監督政府的權利。國民黨要用最嚴肅的態度，呼籲走向民主獨裁的民進黨懸崖勒馬，台灣人民也別再漠視蔡政府破壞媒體自主、濫用媒體公器打壓異己的惡行，一起共同監督執政黨，終結民進黨的違法亂紀。