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總統公然伸手介入NCC、主導新聞台　藍批權力使人腐化

▲國民黨文傳會主委洪孟楷批總統伸手介入NCC。（圖／資料照片）
▲國民黨文傳會主委洪孟楷批總統伸手介入NCC。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-09-27 16:27:42

「媒體曝光，去年底鏡電視股東會的錄音檔案中有關「蔡英文總統的意志，要讓鏡電視過關」、「蘇貞昌院長已經交代NCC主委」等內容，中國國民黨文傳會主委洪孟楷今(27)日表示，這是「總統級」的醜聞錄音曝光，證明絕對權力使人絕對腐化，蔡、蘇兩人過去對假消息不惜提告 ，請問蔡英文總統要不要採取法律動作、要不要出來公開澄清？民進黨已經腐化到骨底，唯有全民收回權力、才能矯正這樣總統級醜聞的亂象。

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洪孟楷表示，NCC原本被認為是獨立行政機關，但錄音檔曝光，根本變成「護航的打手」、「蘇貞昌的小弟」。獨立機關的風骨蕩然無存，這樣的主委，如果還不請辭，就是侮辱中華民國，也呼籲立法院即日起無限期凍結NCC預算，直到陳耀祥主委道歉下台為止。

洪孟楷並強調，一國之尊介入媒體審查，這在世界各民主國家中都是天大的醜聞，呼籲蔡英文總統正式出面召開記者會，向國人道歉並說明清楚。「別想神隱、別再閃躲，這是嚴肅的憲政危機時刻」；且陳耀祥主委應立即請辭負責、民進黨政府向國人公開道歉，並且應重新檢視新聞台發照過程。這是台灣媒體發展史上最黑暗的時刻，總統級的醜聞發生在台灣，真的令人感到不齒。

國民黨副發言人楊智伃則表示，遵從「總統的旨意」早已成綠營魁儡、執政黨的看門狗，更踐踏媒體第四權與所有媒體從業員的尊嚴與驕傲她指出，民進黨曾高喊說要黨政軍退出媒體與校園，而現在民進黨不但用官威施壓、把持NCC，更把NCC當作魁儡圖利特定媒體、為自身的政黨利益操弄輿論。民進黨宣稱捍衛自由民主，說其他政黨都是中共同路人，自己卻將政治黑手伸入第四權和獨立機關，嚴重踐踏中華民國憲法，新聞自由，侵犯公共利益。

楊智伃強調，民進黨早已背離民意，屏棄民主自由，企圖蒙住所有人民的雙眼、雙耳，消滅人民擁有「第四權」監督政府的權利。國民黨要用最嚴肅的態度，呼籲走向民主獨裁的民進黨懸崖勒馬，台灣人民也別再漠視蔡政府破壞媒體自主、濫用媒體公器打壓異己的惡行，一起共同監督執政黨，終結民進黨的違法亂紀。

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