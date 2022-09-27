民進黨與周玉蔻已難切割？柯文哲：綠營參選人一定很痛苦
政論節目主持人周玉蔻近日爭議不斷，不僅烏龍爆料張淑娟是國民黨市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴的第三者，遭到張淑娟本人提告加重誹謗外，臉書上也頻頻發表各種爭議言論。對此包含民進黨參選人陳時中在內的民進黨政治人物們，也開始逐漸切割周玉蔻。對此柯文哲今日受訪時直言「我覺得現在很多綠營參選人應該都很痛苦，實在不想去上周玉蔻的節目，但不去又怕被她K。」
針對徐巧芯提出的「拒上周玉蔻節目」活動，柯文哲則直言「會上的還是會上，不會上也不會去上。」柯文哲也笑著表示，現在被她邀請參與節目的綠營灣選人一定很痛苦，「實在很不想去，不去又怕被她K，就像我昨天看沈慧虹接受她專訪，實在是很可憐。」
至於陳時中近日來頻頻切割周玉蔻，不過成效似乎有限，柯文哲則笑著表示「早就跟你說過，用網軍跟名嘴治國一定會遭到報應。」柯文哲說，當初民進黨拿周玉蔻出來咬人家覺得很爽，現在不受控了要怎麼辦？「而且不但不受控，還會倒頭過來咬你，現在陳時中恐怕還反而會被咬一口。」
針對周玉蔻產生的負面效應，柯文哲也斷言「會影響到全台選情」。柯文哲強調，有本事民進黨現在就馬上切割周玉蔻，說他發言不當並且譴責她，「不然現在每天綁在一起，我光是看到網路梗圖就笑死了。」柯文哲說，一開始是「票投陳時中就是支持周玉蔻」，現在周玉蔻又自己跳出來說「票投沈慧虹就是支持周玉蔻」，「好啊再多喊幾個，看票投XXX就是支持周玉蔻，以後每個縣市選舉都貼這個就可以了。」