史上最強流行音樂學程專班開課 崑山科大聘金獎大師授課

崑山科技大學視訊傳播設計系（以下稱視訊系）連續 4 年獲得文化部支持補助，開辦「流行音樂學程」，計畫主持人曹源峰副教授今年再將領域擴及「電影聲音後製」等專業課程，授課講師共獲 25 座金獎，包括金馬獎、金鐘獎、北影獎及金曲獎等，堪稱史上最強大影視聲音課程。

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▲楊家慎老師示範動物走路聲（圖／崑山科大提供）

崑大視訊系「流行音樂學程」自 9 月起開始授課，課程中安排國寶擬音大師胡定一及國片擬音中堅楊家慎、金曲製作人陳建騏、三金影視音效得主郭禮杞、金獎聲音設計新秀簡豐書、高偉晏、蔡瀚陞及「村裡來了個爆走女外科」詹子誼製片等，所講授的課程囊括「影視聲音後製」的所有流程，並以崑山科大專業的聲音教學環境實作演練，學員可以獲得業界第一手的精實訓練。此外，課程中規劃參訪「中影製片廠錄音室」，以及陳建騏所創建的影視配樂公司「完美聲音」，拉近與業界的距離，並了解業界人才所需技能。

計畫主持人曹源峰表示，有感於「影視教育與產業連結」南北不均的困境，故該專班特別開放給南部各大專院校學子報名參加，經過激烈的考核競爭，最終由來自義守大學、台南大學、南台科大、南藝大、長榮大學及崑山科大等大專院校學生共同參與，新生代金獎講師們也因認同這樣的理念，在百忙之中南下授課。榮獲第 58 屆金馬獎最佳音效得主高偉晏擔任此次授課講師，他說：「因為有老師的帶領才能走上專業職涯的道路，現在也願意擔任這個引路人，希望造福南部有志於此的學子們，這是該課程代代相傳的美意，期許為業界培養新「聲』帶生力軍。」

▲參加流行音樂學程師生合影（圖／崑山科大提供）