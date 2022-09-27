高雄人注意！10/2停水12小時電氣設備檢驗　16萬戶受影響

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台水指出，停水戶數共約16萬戶，包含苓雅區全區；鳥松區大華、夢裡、鳥松里；鳳山區忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新強（高速公路以西）、新武里；前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆里；仁武區考潭、仁慈里。
及三民區博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛等里。
水壓降低區域則共有30萬戶，含鹽埕區、新興區、前金區、鼓山區、左營區、仁武區，且含仁武工業區、楠梓加工區。
及三民區鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁、德行、德東、德北、達明、達德、達仁、達勇、民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、川東、豐裕、力行、裕民等里。
鳳山區鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、文英、忠誠、武松、鎮北、北門、埤頂里也減壓供水。
台水表示，將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求。請民眾配合節約用水並預作儲水準備，若遇颱風或豪雨影響作業安全，則將順延並擇期公告實施。（編輯：黃世雅）1110927