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高雄人注意！10/2停水12小時電氣設備檢驗　16萬戶受影響

▲高雄將在10/2停水12小時進行電氣設備檢驗，預計有16萬戶受影響。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲高雄將在10/2停水12小時進行電氣設備檢驗，預計有16萬戶受影響。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

中央社

2022-09-27 17:30:54

（中央社記者曾以寧高雄27日電）台水今天表示，因澄清湖給水廠辦理電氣設備檢驗，高雄三民、鳥松、鳳山、苓雅、前鎮、仁武6區部分地區，共16萬戶10月2日上午8時起停水12小時，另有30萬戶減壓供水。

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台水今天發布新聞稿指出，澄清湖給水廠依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水，10月2日上午8時至晚上8時停水施工，合計12小時（含施工9小時及復水時間3小時）。

台水指出，停水戶數共約16萬戶，包含苓雅區全區；鳥松區大華、夢裡、鳥松里；鳳山區忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新強（高速公路以西）、新武里；前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆里；仁武區考潭、仁慈里。

及三民區博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛等里。

水壓降低區域則共有30萬戶，含鹽埕區、新興區、前金區、鼓山區、左營區、仁武區，且含仁武工業區、楠梓加工區。

及三民區鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁、德行、德東、德北、達明、達德、達仁、達勇、民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、川東、豐裕、力行、裕民等里。

鳳山區鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、文英、忠誠、武松、鎮北、北門、埤頂里也減壓供水。

台水表示，將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求。請民眾配合節約用水並預作儲水準備，若遇颱風或豪雨影響作業安全，則將順延並擇期公告實施。（編輯：黃世雅）1110927

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