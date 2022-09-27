防疫雙險賠逾千億！產險前8月大虧765億、淨值跌破千億　

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保險業業主權益（淨值）今年8月底為1兆4613億元，較去年同期減少1兆3843億元，年減48.6%。其中壽險業業主權益為1兆3670億元，較去年同期減少1兆3246億元，年減49.2%，產險業業主權益更跌破千億， 剩943億元，較去年同期減少597億元，年減38.8%。
不僅如此，今年至9月26日止，防疫雙險理賠金額也突破千億元，其中防疫險承保件數485.89萬件，保費收入45.21億元，理賠件數219.11萬件、理賠金額840.96億元，累計理賠金額已近所收保費收入19倍。若與相較截至9月19日統計，防疫險理賠件數1周下來增加15.72萬件，理賠金額周增63.37億元。
至於疫苗險部分，今年截至9月26日止，已承保件數達241.28萬件，保費收入10.14億元，理賠件數55.28萬件、理賠金額229.44億元，累計理賠金額已逾所收保費收入22倍，近1周理賠件數增加4.36萬件，理賠金額增加18.48億元。
為因應防疫雙險理賠潮，金管會也已核准有4家產險公司增資，包括國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元及新安東京海上產險申請增資147億元，合計增資金額487億元，目前除了新安東京海上產險外，其餘3家均完成增資程序。
此外，截至目前為止，金管會也核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險共3家產險短期融通借款，以支應鉅額理賠金。而至9月26日止，市場也只剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗。