中市多名區長LINE遭冒用 市府緊急呼籲勿上當快報警

詐騙集團行徑囂張，繼南部縣市多名區長遭冒名開設 LINE 帳號，邀請里長加入群組或意圖向里長借款進行詐騙，台中市政府近日也接獲包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日及神岡等 11 區區長反應，指遭遇相同詐騙手法。民政局長吳世瑋表示，受害區長已緊急呼籲民眾勿上當並進行報案，也提醒民眾千萬不要加入假帳號，如收到來路不明的借款訊息，切勿輕信，以免受騙。

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吳局長說明，冒用者疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，再向里長私訊加入好友，進行借款詐騙行為，冒用者深知以公眾人物名義傳訊，容易降低他人戒心，讓人上當受騙，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣及台中等地均發現類似詐騙手法，建議民眾如遇有親朋好友以 Line 帳號通知帳號更換情形時，務必以其他方式向本人親自求證，避免受騙上當。

新社區長林淑惠今 (27) 早在里長群組貼文指出，最近有人冒用她照片及姓名創設 Line 的假帳號，傳給四名里長，詐騙說她陪長官視察，沒空講電話，請里長準備 30 萬元要給長官急用，里長不疑有他說要去領，冒用者立刻要求里長匯入指定帳戶，眼看里長要上鉤，更加碼要求里長匯款 88 萬元，還說長官離開後再來公所還給她，所幸里長查覺有異，跟她通上電話才阻止騙局及匯款。林區長痛批詐騙集團太惡質，事後已向轄區派出所報案，也呼籲民眾務必留意避免受騙。

豐原區長洪峰明說明，他的 LINE 大頭貼非本人照片，冒用者冒用他在公所網站上的照片作為 Line 大頭貼，四處傳訊給里長，其中一名女里長說，假區長問她午安好，近期工作還順利嗎 ? 她直覺用字遣詞不像區長平日用語，區長會說「姐呷飽未？」大家都知道區長平日的說話語氣，便直接把冒用者封鎖了。

南屯區長林秋萬表示，冒名帳號會以聯繫公務為由要求加入好友，目的在取得信任後，再以其他理由要求匯款進行詐騙。他並表示他不會用社群軟體來討論重要公務，而會循正當安全管道以昭公信，與里長聯繫也多是直接用電話討論，近期詐騙集團假冒公眾人物的 LINE ，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，呼籲民眾切勿輕信，並撥打 165 反詐騙諮詢專線查證。