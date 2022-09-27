中市多名區長LINE遭冒用 市府緊急呼籲勿上當快報警

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新社區長林淑惠今(27)早在里長群組貼文指出，最近有人冒用她照片及姓名創設Line的假帳號，傳給四名里長，詐騙說她陪長官視察，沒空講電話，請里長準備30萬元要給長官急用，里長不疑有他說要去領，冒用者立刻要求里長匯入指定帳戶，眼看里長要上鉤，更加碼要求里長匯款88萬元，還說長官離開後再來公所還給她，所幸里長查覺有異，跟她通上電話才阻止騙局及匯款。林區長痛批詐騙集團太惡質，事後已向轄區派出所報案，也呼籲民眾務必留意避免受騙。
豐原區長洪峰明說明，他的LINE大頭貼非本人照片，冒用者冒用他在公所網站上的照片作為Line大頭貼，四處傳訊給里長，其中一名女里長說，假區長問她午安好，近期工作還順利嗎?她直覺用字遣詞不像區長平日用語，區長會說「姐呷飽未？」大家都知道區長平日的說話語氣，便直接把冒用者封鎖了。
南屯區長林秋萬表示，冒名帳號會以聯繫公務為由要求加入好友，目的在取得信任後，再以其他理由要求匯款進行詐騙。他並表示他不會用社群軟體來討論重要公務，而會循正當安全管道以昭公信，與里長聯繫也多是直接用電話討論，近期詐騙集團假冒公眾人物的LINE，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，呼籲民眾切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。
民政局說明，如遇到個人照片、姓名遭冒用創設LINE假帳號情形，可立即向Line公司檢舉，民眾可在假帳號右上設定中，點選「其他設定」-「檢舉」-「其他」按鈕進行檢舉，除了檢舉可疑訊息與帳號外，也切勿點擊來路不明的陌生網址，隨時保持警覺心，留意可疑帳號並即時檢舉，避免該帳號再繼續行騙他人，才能杜絕詐騙集團接近。