夏宇童鐵齒不拜拜「道具棺材突斷裂」 一拜完就恢復正常
節目《一袋女王》日前錄影邀請周宜霈、李明川、夏宇童及阿松，上節目分享自己曾經因鐵齒發生的難忘事。其中夏宇童就分享因沒拜拜，拍戲時攝影機就遇到狀況，而一拜完就恢復正常，讓她直呼還是需要尊重無形的力量。
夏宇童過去從不拜拜，因為拜拜就等於承認好兄弟的存在，一直到發生一件事，才讓她徹底改觀，透露多年前去大陸拍了一部前導片，開鏡拜拜儀式時，只是鞠躬說聲「請多保佑」，後來開始拍攝後一切順利，她沒有多想，一直到晚上整組人移到有樹林的場景拍攝夜戲，就發生怪事，全部演員都可以對焦，唯獨夏宇童畫面有問題，攝影師也忍不住碎念，說怎麼一拍到夏宇童就失焦。
隔天，劇組來到一間三合院，因為劇情需要，劇組陳設了棺材道具，開拍前全部人都聽到棺材附近出現奇怪的聲音，夏宇童心想可能是老鼠之類的，沒想到開拍後，2台攝影機竟然完全不能動，此時夏宇童一邊碎念是怎麼了，一邊手靠在棺材道具上，突然間棺材斷裂，讓她當場摔了一大跤，腳也因此扭傷腫起來，看到拍攝現場頻頻有情況發生，導演覺得奇怪就問說：「有人是沒拜拜嗎？」夏宇童這才想起這場戲開拍前大家都有去拜拜，只有自己想說開鏡就有拜過就沒去拜，只好趕緊承認，後來在導演跟經紀人的陪同下夏宇童趕緊拜拜加道歉，一拜完2台機器立刻恢復正常。