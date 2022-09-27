針對大享案 周江杰呼籲縣府別再抗告

針對臺北高等行政法院更一審裁定新竹縣大享容器擴廠停止執行一案，民進黨新竹縣長候選人周江杰今（27）日表示，縣政府身為主管機關，卻在今年三月間不顧人民心聲提出抗告，如今北高行再次裁定停止執行，全案已經相當明朗，他呼籲對手縣長楊文科不要一錯再錯，真心向民眾認錯道歉，如果縣府再提抗告，他一定會到縣政府前抗議。
新竹縣政府環保局回應，對台北高等行政法院的裁定結果表示遺憾，同時表示目前尚未收到北高行的裁定書，會再收到後再來研議看是否提出抗告；而大享容器擴廠案引發爭議的「開發行為」，其實是大享容器在枯水期於廠區內疏濬現有河道及整理枯枝雜木，施做預防淤積洪澇，真正的擴廠工程並未實際動工，無裁定理由所稱「立即影響公益及權利，難以回復」的損害情形。
周江杰說，大享容器的空污問題困擾地方已久，縣政府不思嚴加管理，反而站在民眾對立面，針對今年元月臺北高等行政法院停止執行的裁定，竟然提出抗告，導致最高行政法院廢棄原裁定發回更裁。還好北高行昨（26）日發佈新聞指出，更一審認定，當地居民等人主張的各項權益屬於基本人權，且居住環境安全等一旦受損，環評法所保障其不因開發行為而遭受顯著不利影響的權益，恐怕難於回復，原處分經停止執行後，難認對公益有重大影響，因此再次裁定准許停止執行。
他呼籲楊文科真心認錯向民眾道歉，而且不要再用公帑提出抗告。如果縣府再提抗告，就代表楊文科真的選擇站在民眾的對立面，那他一定會到縣政府抗議，要楊文科給新竹縣民一個交代。