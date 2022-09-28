中市職人傳承新秀選拔出爐 優勝作品即日起公開展出

台中市政府勞工局舉辦111年職人傳承新秀選拔活動，以台中市人文地景藝術為主軸，涵蓋藝術砌築等8項職類，共評選出32組64職人與新秀，得獎作品今日起在秀泰生活台中站前店S2館展出，勞工局長張大春肯定獲獎作品，寓含匠人傳承深意，也宣揚台中之美。





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勞工局表示，此次選拔共有藝術砌築、漆作裝潢、家具木工、鐵工銲接、漆器工藝、木雕、餐飲、製茶8大職類，優異作品不少，有的背後傳承動人故事。例如有父女檔以職人及新秀組合參加，參賽作品《賜福餅》不僅以媽祖宮廟及湖心亭設計，更包含他們對食安的用心與堅持。





▲漆作裝潢獲獎作品《台中交響戀曲》，便以市鳥白耳畫眉視野，縱覽台中歌劇院及市花山櫻花之美，匠心獨具。（圖／勞工局提供）

另任職於「國家同步輻射研究中心」的獲獎職人，長年進行尖端材料及技術研究，此次和銲接新秀一同創作《記憶的廊帶-台中風華》，以不鏽鋼和碳鋼為材，搭配多種銲接技術，盼傳遞鐵工領域無限寬廣信念。





獲獎作品中也有獨具匠心的設計，如漆作裝潢作品《台中交響戀曲》，便以市鳥白耳畫眉視野，縱覽台中歌劇院及市花山櫻花之美；家具木工作品《大里杙碼頭》，透過細木巧工，訴說大里過去作為全台第六大街市的繁華榮景；鐵工作品《幸福台中，幸福在騎中》是以台中地圖為底，腳踏車為形，傳遞休閒與幸福，件件創意無限。





▲《記憶的廊帶-台中風華》獲獎作品，以不鏽鋼和碳鋼為材，搭配多種銲接技術，盼傳遞鐵工領域無限寬廣信念。（圖／勞工局提供）

勞工局表示，此次選拔活動除規劃作品展示會，勞工局更與各區公所合作，尋找適合的場域安置作品，如陳列在后里區運動公園的藝術砌築作品《台中后里之美》，將駿馬奔騰的姿態呈現在磚牆上，彰顯后里與馬的精神標誌。另設置在太平區麗園公園的作品《心戀山櫻花》，是由4位獲選者聯手創作，正面以愛心為巧思，背面則以台中市花山櫻花浮貼於上，美麗景觀成為年輕人打卡拍照地標。





相關獲選職人、新秀均透過短篇紀錄片拍攝各領域從業或創作現況，詳細影片內容可至YouTube搜尋「職人傳承新秀」，或至臉書粉絲專頁「勞動in台中」(https://www.facebook.com/workintaichung/)瀏覽，歡迎民眾線上欣賞並蒞臨作品展現場參觀。



