教師節教師不快樂！雙薪教授卡職缺　私校教師被壓榨

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陳柏謙表示，教育部對於在私校卡位的肥貓、門神，不但缺乏監督的旋轉門條款，近來更在私校退場轉型過程中，頻繁看到這些「門神」們穿梭，為私校不當利益奔走，工會就曾發現學校要退場改辦時，教育部前往查核，曾任教育部高官的「門神」坐鎮、就站在以前屬下面前，形同暗示要有禮遇，完全不符合公平正義。
亞太創意技術學院被退場教師表示，當時有60幾位教師還不到退休年齡，就因為學校停辦，而被迫離退、失業，大部分都無法順利轉職。台師大教授黃涵榆說，專案教師跟兼任教師，已經成為當前高教中不穩定的勞動者、成為普遍現象，退休官員能輕易轉至私校、找到事業第二春，但年輕博士、被退場教師只能處於不穩定勞動狀況，連卑微的兼任、專案工作都越來越難找。
全教總理事長侯俊良表示，上述現象造成「退休門神肥滋滋、兼課專案（教師）慘兮兮」、「官學兩棲攀權貴，陽奉陰違護私校」的惡質現象充斥著台灣教育界。2大工會訴求退休公教人員再任私校全職工作，不得領取全額月退俸，以維護社會公平正義；呼籲教育部制定旋轉門條款，限制教育部高階官員退休後至私校任職或擔任董、監事，以貫徹利益迴避原則，落實教育公共化。
2工會為教育部貼上「門神工廠」稱號，並發動「門神點點名」、「舉牌繞行」、「綠燈人行道快閃」等行動，要求教育部與立法院針對此一不公義、危害台灣教育界發展的的現象，提出改善方案，並啟動相對應的修法程序。
私校工會今天也向政府表達不滿，呼籲政府莫忘仍有數萬私校教師在職場掙扎，需要教育部正視並協助擺脫困境，而不是只努力讓私校退場，或只關心公立學校教師。
私校工會整理私校侵害教師人權10大惡行，包括大專教師評鑑已被許多私校濫用，淪為懲罰教師、剝削教師的手段；不少私校透過不合理聘約剝奪教師進修權利，求償鉅額違約金，逼迫教師同意減薪，或從事招生業務等；私校無法定工時及出勤時間，不少私校強迫教師工作過勞，連晚間、週六及週日都要求教師出勤上課。
許多私校無限上綱提高教師基本授課節數，形同變相減薪，並產生超額教師；許多私校未與教師協議即片面扣減研究費、調減鐘點費及導師費；許多私校濫用排課權整肅異己。
不少私校考績會、教師評審委員會，以及教師申訴評議委員會不能公正審案，侵害教師升等、救濟及其他權利，甚至淪為學校打壓異己的工具；不少私校以行政會議取代校務會議，攸關教師權利義務重要章則未經校務會議討論，而由行政會議通過侵害教師權益章則。
許多私校主管濫用權勢，透過查堂、強行侵入教室觀課，或寫黑函、製造性平案等手段羅織罪名霸凌教師；許多私校濫用行政權力或透過司法濫訴侵害教師人權或霸凌教師，卻不會受到相對課責或懲罰。