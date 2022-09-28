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2歲童腹瀉！吃成藥竟釀腸破裂　藥師示警：切半也不可

▲台北市藥師公會藥師蘇柏名今（28）日提醒，成藥不可用於兒童，即使是切半也不可，若兒童出現症狀，應該立即就醫治療。（圖／記者許若茵攝，2022.09.28）
▲台北市藥師公會藥師蘇柏名今（28）日提醒，成藥不可用於兒童，即使是切半也不可，若兒童出現症狀，應該立即就醫治療。（圖／記者許若茵攝，2022.09.28）

記者許若茵／台北報導

2022-09-28 12:10:52

秋冬時節，正是輪狀病毒、諾羅病毒的活躍時期，許多兒童容易出現腹瀉。台北市藥師公會藥師蘇柏名今（28）日提醒，成藥不可用於兒童，即使是切半也不可，若兒童出現症狀，應該立即就醫治療，並應確實遵照醫囑及藥袋標示使用藥品。

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衛福部食藥署藥品組科長楊博文說明，秋冬盛行輪狀病毒、諾羅病毒等病毒性腸胃炎，感染途徑可能是食用或接觸被病毒汙染的水或食物，也可能是密切接觸或吸入病人嘔吐物、排泄物產生的飛沫。

楊博文表示，症狀多為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛，可能合併發燒、肌肉痠痛，而諾羅病毒好發於全年齡層，輪狀病毒則好發嬰兒與5歲以下幼童。

楊博文說明，上吐下瀉是身體健康出現警訊的一種症狀，必須了解發生的原因，才能對症下藥，因此當幼童出現不明上吐下瀉時，應立即就醫治療，以免延誤疾病治療。

「病毒性腸胃炎的治療重點在於避免脫水」，楊博文指出，急性期可先短暫禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步以少量多餐方式，給予易於消化的食物，如吐司、粥，重要的是，應讓小孩持續補充適當水分，也可至藥局購買口服電解液，以維持身體水分及電解質之平衡，避免發生脫水，有些家長可能會給予市售運動飲料，楊則認為並不建議，以避免攝取過多糖分，讓腹瀉加劇。

針對輪狀病毒、諾羅病毒等病毒性腸胃炎，楊博文解釋，目前並無專門的治療藥品，臨床上以支持性療法為主，重點在緩解症狀、避免脫水。因此，使用醫師開立的藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，切勿為了讓小孩完全止吐或止瀉，而過量使用藥品，可能反而造成不良反應的發生。

由於病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，楊博文強調，病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免汙染周遭環境，並且可使用適當稀釋後的漂白水，適時清潔與消毒被污染的環境，其他同住家人應勤洗手，尤其是進食或準備食物之前，以避免交叉感染。

蘇柏名提到，過去曾有1名2歲兒童腹瀉，家長餵成人止瀉藥loperamide後，反倒釀成小孩腸阻塞甚至是腸破裂，需要開刀治療，蘇也呼籲，成藥不可用於小孩，即使是減少劑量、切一半也不可，若兒童有症狀應立即就醫治療。

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