iPhone 14一招「神救援」 開啟太空通訊新時代
9月7日，蘋果發表最新旗艦機款iPhone 14系列，正式納入支援衛星通訊緊急服務；雖然目前只有簡單的緊急上傳功能，但從蘋果與華為手機一致的動作，已預告了這項服務未來可望成為手機的標準配備，點燃通訊市場新戰火。而隨著火箭發射成本大幅降低，加上手機支援衛星通訊服務日漸成熟下，太空通訊產業大時代已經來臨。
手機支援衛星通訊服務，其實也是當前全球低軌衛星建制競賽的必然結果。在低軌衛星布建日漸成熟下，勢必引發新的通訊革命，帶來新一波爆發性成長的龐大商機。根據《財訊》指出，隨著技術的進步，火箭的可回收再用，已使得火箭發射成本，僅剩不到二十分之一。隨著發射成本大降，全球四大衛星公司的規畫，未來總計至少發射4.5萬顆低軌衛星上太空。由於火箭發射與衛星製造成本大幅降低，再加上手機支援衛星通訊服務日漸成熟，正式宣告太空通訊產業大時代的來臨。與此同時，市場已掀起一波策略結盟與併購浪潮，進入戰國時代。
台灣的電子製造能力很強，挾著網通技術優勢，除了能吃到地面設備的商機，也開始試著切入衛星與火箭發射設備。未來，如果與國外廠商的技術與台灣資通訊的製造強項結合，就會變成一個完整的衛星產業鏈。今（2022）年是架構台灣太空通訊產業第一波生態圈的重要元年，鐳洋科技與國外衛星公司合資設廠、美國洛杉磯的太空科技創投Infinio Capital啟動來台投資計畫，都是關鍵試金石。