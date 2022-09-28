柯震東被封殺遭6男神取代 網友驚「8年後逆襲」：活久見
31歲柯震東執導的第1部片《黑的教育》，在第59屆金馬獎提名最佳新導演、最佳男配角共4大獎，評審盛讚他對於影像節奏掌握、演員表演調度不顯青澀，大陸網友也感嘆8年前他被封殺，代言、片約被6大流量男神瓜分，當年取代他的吳亦凡、李易峰都已列入劣跡藝人，反而柯震東轉型導演成功，在金馬獎還能被提名。
柯震東以《那些年，我們一起追的女孩》在大陸爆紅，與楊冪合作的《小時代》賣到錢數不完，本來他應該是90後並列劉昊然的票房巨星，可惜2014年他吸毒被捕，遭到大陸封殺，手上19支代言全部換人，票房120億的《捉妖記》直接換角井柏然，吳亦凡也取代柯震東，變成新一代郭敬明導演的「明男郎」。
柯震東當年身攬19支代言，口香糖代言被李易峰搶走、速食代言換成鹿晗、美妝代言遭陳偉霆取代、冰品代言換成張藝興，江山被新一代小鮮肉火速瓜分，如今吳亦凡因誘姦被捕，李易峰因嫖妓被抓，「偶像塌房」一個接一個，沉寂8年的柯震東耕耘影壇，反而捲土重來，網友紛紛留言「神奇的事只要活得夠久就能看見」、「好牛的轉型」、「哇柯震東居然轉導演了」。
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