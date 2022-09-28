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香蕉價格崩跌　國民黨團批：蕉農心淌血、陳吉仲忙輔選

▲香蕉價格現面臨崩跌，國民黨團開記者會轟陳吉仲，許多蕉農心正淌血，陳吉仲卻忙輔選。（圖／國民黨提供）
▲香蕉價格現面臨崩跌，國民黨團開記者會轟陳吉仲，許多蕉農心正淌血，陳吉仲卻忙輔選。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-28 15:20:032022-09-28 15:21:20

近來香蕉價格陷入崩跌，農委會上周於香蕉最大產地屏東啟動「去化」機制，以每公斤5元收購次級品。對此，立法院國民黨團今（28）日開記者會砲轟，農委會僅在屏東辦收購，卻把高雄排除在外，讓其他地區蕉農憤憤不平。國民黨團更嗆農委會主委陳吉仲，當許多蕉農心正在淌血，陳吉仲卻是忙著在各地輔選。

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國民黨團今召開「高雄香蕉棄滿地 農保喪葬津貼低 陳吉仲還在輔選擺第一」記者會，國民黨團書記長李德維表示，現高屏地區蕉農苦不堪言，種植心血拿去餵豬，心正在淌血，但卻只見陳吉仲忙輔選；今年物價上漲、通膨嚴重，一公斤僅5元的香蕉收購價格，遠不及每公斤15元成本價，他痛批這對蕉農而言「情何以堪」。

李德維也強調，國民黨團於本會期將加速修正《農民健康保險條例》，將農保喪葬津貼提高到月投保金額的30個月，約30萬6千元。他還諷刺連零食乖乖這30年都調漲了5倍，農保喪葬津貼卻33年沒調過。

國民黨團副書記長吳怡玎指出，107年就曾發生香蕉生產過剩問題，當時受理收購去化縣市包括南投、嘉義、台南、高雄和屏東等香蕉產地，今年卻僅屏東辦理。吳怡玎也轟農委會開「產銷諮詢會議」，諮詢各縣市農會如何調節農產品，不僅沒會議記錄，還導致各縣市農會角力運作，高雄蕉農因此被排除在外，「高雄市長陳其邁你人在哪裡？不是和中央關係密切嗎？為何沒跟陳吉仲要求收購？」

國民黨副書記長陳以信則說，民進黨政府執政6年多，香蕉產量、外銷量不成比例，香蕉價格崩跌年年發生，以去化做為最後手段，成為固定的標準，根本就是農業政策失當。他也拿出民國105年到110年香蕉外銷統計，指出台灣香蕉外銷最大市場是日本，但去年起銷日香蕉量下滑達2成，中國大陸與沙烏地阿拉伯市場則已停止，僅剩日本及5公噸到香港，今年前8個月的香蕉外銷更僅只有1294公噸。

以視訊方式出席的國民黨高雄市長候選人柯志恩直言，她9月21日赴旗山探訪蕉農，現收購價品質好的香蕉每公斤8元、次級品2.5元，平均收購價5元，但蕉農表示，必須每公斤15元才能達損益平衡。她說到，「在旗山種植香蕉園附近道路，都可以看到被蕉農棄置在路邊的香蕉」，蕉農無奈表示，現只有屏東在收購，載去屏東的油錢、人工成本，根本不夠打平收購拿到的錢，乾脆放路邊，隨意讓人拿。

柯志恩進一步指出，很多蕉農不甘心一年種植的心血，最後都拿去餵豬，當作肥料，蕉農對農委會有相當多怨言，尤其產銷機制完全失能，幾乎每一年都會發生類似案例，政府不該讓蕉農多來心血付諸流水。

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