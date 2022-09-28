香蕉價格崩跌　國民黨團批：蕉農心淌血、陳吉仲忙輔選

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李德維也強調，國民黨團於本會期將加速修正《農民健康保險條例》，將農保喪葬津貼提高到月投保金額的30個月，約30萬6千元。他還諷刺連零食乖乖這30年都調漲了5倍，農保喪葬津貼卻33年沒調過。
國民黨團副書記長吳怡玎指出，107年就曾發生香蕉生產過剩問題，當時受理收購去化縣市包括南投、嘉義、台南、高雄和屏東等香蕉產地，今年卻僅屏東辦理。吳怡玎也轟農委會開「產銷諮詢會議」，諮詢各縣市農會如何調節農產品，不僅沒會議記錄，還導致各縣市農會角力運作，高雄蕉農因此被排除在外，「高雄市長陳其邁你人在哪裡？不是和中央關係密切嗎？為何沒跟陳吉仲要求收購？」
國民黨副書記長陳以信則說，民進黨政府執政6年多，香蕉產量、外銷量不成比例，香蕉價格崩跌年年發生，以去化做為最後手段，成為固定的標準，根本就是農業政策失當。他也拿出民國105年到110年香蕉外銷統計，指出台灣香蕉外銷最大市場是日本，但去年起銷日香蕉量下滑達2成，中國大陸與沙烏地阿拉伯市場則已停止，僅剩日本及5公噸到香港，今年前8個月的香蕉外銷更僅只有1294公噸。
以視訊方式出席的國民黨高雄市長候選人柯志恩直言，她9月21日赴旗山探訪蕉農，現收購價品質好的香蕉每公斤8元、次級品2.5元，平均收購價5元，但蕉農表示，必須每公斤15元才能達損益平衡。她說到，「在旗山種植香蕉園附近道路，都可以看到被蕉農棄置在路邊的香蕉」，蕉農無奈表示，現只有屏東在收購，載去屏東的油錢、人工成本，根本不夠打平收購拿到的錢，乾脆放路邊，隨意讓人拿。
柯志恩進一步指出，很多蕉農不甘心一年種植的心血，最後都拿去餵豬，當作肥料，蕉農對農委會有相當多怨言，尤其產銷機制完全失能，幾乎每一年都會發生類似案例，政府不該讓蕉農多來心血付諸流水。